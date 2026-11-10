CNSS: Drei Maßnahmen für gesundheitliche Vorteile

Die CNSS kündigte am 10. November 2026 drei Gesundheitsmaßnahmen an. Seine Teilnahme an Myasthenia-Medikamenten stieg von 80% auf 95%, wirksam am 5. November. Die Raten für die Handlungen der Anatomopathologie werden mit vier multipliziert, während die Neonatologie anerkannten Spezialitäten beitritt. In der Pressemitteilung sind nicht alle Anwendungsskalen oder -daten aufgeführt. Diese Änderungen betreffen spezifische Vorteile und berechnen nicht automatisch die Rückerstattung einer einzelnen Datei.

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Der Nationale Sozialversicherungsfonds (CNSS) kündigt drei Änderungen seiner gesundheitlichen Vorteile im Libanon an. Am Dienstag, den 10. November 2026, unterzeichnete sein Generaldirektor, Mohammad Karaki, die Notizen 854, 855 und 856. Sie beziehen sich auf Medikamente gegen Myasthenie, Neonatologie und Anatomopathologie.

Die am genauesten datierte Maßnahme betrifft Medikamente zur Behandlung von Myasthenie. Die Beteiligung des Fonds stieg von 80 Prozent auf 95 Prozent, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Krankenhauses. Das CNSS-Kommuniqué legt seine Anwendung am 5. November 2026 fest, fünf Tage vor der Ankündigung der neuen Noten.

CNSS gesundheitliche Vorteile: drei verschiedene Veränderungen

Diese Erhöhung ist in Anmerkung 854. Der angekündigte Text basiert auf dem Dekret 4229 vom 30. Oktober 2026, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 48 vom 5. November. Der angekündigte Gewinn entspricht 15 Beteiligungspunkten für die betreffenden Arzneimittel. Dies ist keine allgemeine Erhöhung aller pharmazeutischen Erstattungen.

Der Anwendungsbereich dieser Maßnahme bleibt der von Medikamenten zur Behandlung von Myasthenie für CNSS-Begünstigte. Weder die Liste noch die Preise sind in der Pressemitteilung angegeben. Es enthält auch keine detaillierten Angaben zu den Dokumenten, die zur Prüfung einer einzelnen Datei erforderlich sind.

Der Satz von 95 Prozent spiegelt den vom Fonds angekündigten gesetzlichen Beitrag wider. Es allein erlaubt nicht die Berechnung des Betrags für eine bestimmte Bestellung bezahlt werden. Die anerkannten Ausgaben und die für den Fall geltenden Bedingungen bleiben entscheidend. Die Werbung macht es daher nicht möglich zu sagen, dass jeder Patient nur 5% des in der Apotheke angezeigten Preises zahlt.

Neonatologie geht in anerkannte Spezialitäten ein

Anmerkung 855 fügt die Spezialität von Früh- und Neugeborenen hinzu. Es legt auch den Wert von Arztbesuchen während der Behandlung fest, so die Pressemitteilung. Die Skala gibt die Skala jedoch nicht wieder.

Dieser Beschluss basiert auf dem Beschluss 33 des EZB-Rates vom 22. Oktober 2026. Die Aufsichtsbehörde genehmigte am 4. November unter Aktenzeichen 126/1. In dem Kommuniqué wird der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung nicht gesondert festgelegt.

Der Zusatz betrifft eine medizinische Spezialität und die Besuche, die ihr entsprechen. Es stellt nicht die Ankündigung einer vollständigen Rückerstattung eines neonatalen Krankenhausaufenthalts dar. Diese Präsentation enthält keine Gesamtobergrenze für die Menge oder den Betrag pro Tag der Behandlung.

Ein vierfacher Tarif für die Handlungen der Anatomopathologie

Die dritte Anmerkung, Nr. 856, multiplizierte den Tarif für Anatomopathologie mit vier, auf den sich der Buchstabe A in der Pressemitteilung bezieht. Sie weist dem Facharzt 50% des Wertes dieses Tarifbriefes zu.

Diese Aufteilung betrifft die Vergütung des Praktikers in der Vergütung für die Handlung. Die 50% -Zahl beschreibt nicht den dem Patienten erstatteten Betrag. Der Fonds gibt in seiner Ankündigung weder den alten Wert von A noch seinen neuen Wert in libanesischen Pfund an.

Die Erhöhung ist das Ergebnis des Beschlusses des EZB-Rates 32 vom 22. Oktober. Es erhielt die Genehmigung der Trust Authority Nr. 124/1 am 4. November. Wie bei der Neonatologie bietet die Veröffentlichung kein separates Bewerbungsdatum. Das Datum des 5. November, das speziell mit Myasthenie-Medikamenten in Verbindung gebracht wird, kann daher nicht auf alle drei Maßnahmen ausgedehnt werden.

Vorbereitete Ankündigungen mit Krankenhäusern

Diese Änderungen erfolgten nach einem Treffen am 6. November zwischen Mohammad Karaki und einer Delegation der Gewerkschaft des privaten Krankenhauses. Dr. Pierre Yared hatte über finanzielle Beziehungen und Leistungen für Versicherte gesprochen. Die Überarbeitung des Aktes der Anatomopathologie und die Einführung der Neonatologie gehörten dann zu den erwarteten Maßnahmen.

Die Notizen vom 10. November bieten nun einen klaren Rahmen für beide. Sie bleiben von den Beratungsraten in der Praxis und den Bedingungen für die Abrechnung von Leistungen getrennt. Eine Änderung der Zahlungsart ändert an sich nicht den Tarif einer Handlung oder die Rechte des Begünstigten.

Die CNSS präsentiert diese neuen Bestimmungen als einen Schritt zur Verbesserung der gesundheitlichen Vorteile. Es zeigt auch, dass das Projekt zur Berechnung des Arzneimittelpreises auf Medianbasis in die Endphase geht. In seinem Kommuniqué wird jedoch nicht seine Umsetzung angekündigt und kein endgültiger Zeitplan für diese andere Reform vorgegeben.

Titelbild: vor dem medizinischen Zentrum der American University of Beirut. Libnanews Bank Archive, nicht festgelegtes Drehdatum. Illustration des Krankenhaussektors, ohne besondere Verbindung zwischen der Institution und den angekündigten Entscheidungen. ganzes Foto erhalten; Komposition Libnanews.

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