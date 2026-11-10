Khor Mor: Kurdistan steht vor seiner elektrischen Abhängigkeit

Die Abschaltung des Gasstandorts Khor Mor betrifft mehrere Kraftwerke im irakischen Kurdistan. Ihre Lage in verschiedenen Städten schützt sie nicht vor einer gemeinsamen Unterbrechung des Kraftstoffs. Die Erweiterung KM250 erhöhte die Gasverarbeitungskapazität, ohne ihren Ursprung zu diversifizieren. Das Angebot von Taza erweitert den Markt. Die Entwicklung von Chambhamal bleibt ein Projekt für 2028. Diese Merkmale erklären das Ausmaß des Zusammenbruchs, der über den angeblichen Angriff vom 8. November hinausging, und seinen noch bewerteten Schaden.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die elektrische Abhängigkeit von Khor Mor erklärt das Ausmaß der Kürzungen im irakischen Kurdistan nach der Schließung des Gasstandorts. Die Anlage versorgt mehrere Anlagen in verschiedenen Städten, aber aus der gleichen Brennstoffquelle. Die im Oktober 2025 abgeschlossene Erweiterung stärkte diese Kapazität. Es hat das Risiko einer gemeinsamen Unterbrechung nicht beseitigt.

Laut dem Sprecher des regionalen Elektrizitätsministeriums, Omed Ahmed, beraubt der Stopp nach dem Angriff am 8. November das Netz von 2.500 bis 2.800 Megawatt. Er nennt die Kraftwerke Erbil, Suleimaniye, Bazian, Chamchamal und Dohuk. Nicht alle dieser Anlagen müssen beschädigt werden, um ihre Produktionsfähigkeit zu verlieren: Die Unterbrechung ihrer Versorgung reicht aus.

Dana Gas bestätigte am 9. November einen angeblichen Drohnenangriff, ein gelöschtes Feuer und die Abwesenheit von Opfern unter dem Personal. Die Produktion bleibt während der Schadensbewertung ausgesetzt. Das Unternehmen stellt keinen Erholungsplan zur Verfügung. Die verfügbaren Informationen stellen nicht die Identität des Angreifers fest.

Khor Mor, eine konzentrierte Elektrosucht

Khor Mor wurde 2008 veröffentlicht und liegt in der Nähe von Chamchamal in der Provinz Souleimaniye. Das Pearl Petroleum Konsortium betreibt dieses Projekt. Dana Gas und Crescent Petroleum sind die Hauptpartner. Im Laufe der Investitionen hat sich das Feld zu einer zentralen regionalen Versorgungsinfrastruktur entwickelt.

In seinem Jahresbericht 2025 gibt Dana Gas an, dass Khor Mor mehr als 85% der irakischen Stromerzeugung Kurdistans liefert. Bei diesem Prozentsatz handelt es sich um Unternehmensdaten, die im beschriebenen Zeitraum gemeldet wurden. Es ist kein sofortiges Maß für den fehlenden Strom nach dem Angriff im November 2026.

Die Unterscheidung zählt, um den Zusammenbruch zu verstehen. Ein tägliches Gasvolumen misst einen gelieferten Kraftstoff. Eine Leistung, ausgedrückt in Megawatt, beschreibt die verfügbare oder unterbrochene Leistungskapazität. Der Übergang von einer Anlage zur anderen hängt insbesondere von den Kraftwerken und deren Betrieb ab. Gasproduktion und elektrische Leistung Zahlen addieren sich nicht.

Die Bandbreite von 2.500 bis 2.800 Megawatt stellt die erste Schätzung des Regionalministeriums dar. Die Zahl von 2,8 Gigawatt entspricht dann ihrem hohen Terminal. Dies ist kein zweiter Verlust, der dem ersten hinzugefügt würde.

Mehr produzieren, ohne Quellen zu multiplizieren

Das KM250-Projekt erhöhte die installierte Gasverarbeitungskapazität auf 750 Millionen Standardkubikfuß pro Tag. Dana Gas bestätigt diesen Anstieg von 50% in seinen Ergebnissen vom 6. November. Dies ist eine technische Kapazität, kein Beweis dafür, dass dieses Volumen jeden Tag produziert wird.

Die Erweiterung erhöht das Gas, das der Standort bieten kann. Aber die Konzentration bleibt: Eine größere Installation bleibt einem lokalen Halt ausgesetzt. Die Kraftwerke können weit voneinander entfernt sein und dennoch die gleiche Verwundbarkeit haben.

Die neue Kapazität hat auch eine Steckdose außerhalb der autonomen Region eröffnet. Seit August versorgt das Projekt das Kraftwerk Taza bei Kirkuk mit einer Vereinbarung mit dem Bundesministerium für Elektrizität. Das angekündigte Vertragsvolumen erreicht 100 Millionen Standardkubikfuß pro Tag. Diese Vereinbarung erweitert den kommerziellen Anwendungsbereich von Khor Mor; Es bringt keine zweite Quelle für das Gas kurdischer Kraftwerke.

Hausgas ersetzt nicht das von Kraftwerken

Ein weiterer Aspekt der Nothilfe ist die Versorgung der Haushalte mit Flüssiggas. Die regionalen Behörden baten Bagdad um Hilfe, bis die Stätte wieder aufgenommen wurde. Diese Maßnahme betrifft den inländischen Bedarf, der sich von der Stromversorgung großer elektrischer Anlagen unterscheidet.

Die Lieferung von Kochgas kann daher eine Folge der Schließung begrenzen, ohne verlorene Megawatt wiederherzustellen. Für das Netz bleibt der entscheidende Punkt die Wiederinbetriebnahme der Brennstoffaufbereitung und -lieferung oder die Verfügbarkeit anderer Produktionsmittel.

Chambhamal bleibt ein Projekt, keine sofortige Rettung

Dana Gas präsentiert die Entwicklung des Chamchamal-Feldes als nächsten Schritt in seinem Wachstum. In seiner Mitteilung vom 6. November strebt das Unternehmen eine erste Gasproduktion Anfang 2028 an. Dieser angekündigte Zeitplan ist weder eine aktuelle Lieferung noch eine Lösung für die Kürzungen dieser Woche.

In Khor Mor müssen die Teams noch den Schaden messen. Solange diese Bewertung nicht zu einem Sanierungsplan führt, haben die Elektrizitätsbehörden kein bestätigtes öffentliches Datum für die Rückgabe dieses Brennstoffs.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews