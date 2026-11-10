Tourismus: ein Jahresbericht über Emissionen im Libanon

Das Tourismusministerium fordert von den betreffenden Betrieben einen Jahresbericht über die Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten an. Die Methode muss dem Modell des Umweltministeriums folgen. Die am 10. November 2026 veröffentlichten Passagen enthalten keine detaillierten Kategorien von Betrieben, die erste Frist oder die Sanktionen. Technische Unterstützung wird Profis zur Verfügung gestellt. Der Ansatz ist Teil eines Landes, das bereits seit 2013 ein Business Reporting System hat.

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Das Tourismusministerium fordert die betroffenen Betriebe auf, einen Jahresbericht über Treibhausgase im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten zu erstellen. Das Rundschreiben, dessen Hauptelemente am Dienstag, dem 10. November 2026 veröffentlicht wurden, bezieht sich auf das Modell des Umweltministeriums. Ziel ist es, die libanesischen Tourismusemissionen besser zu dokumentieren und nachhaltige Praktiken zu fördern.

Der Ansatz umfasst beide Verwaltungen. Der Tourismus vermittelt die Nachfrage an Fachleute, während die Umwelt die Berichtsmethode und technische Unterstützung bietet. Die Institute müssen ihre Berichte nach den vorgeschriebenen Verfahren erstellen und vorlegen. Die Abteilung lädt sie ein, sich ihren Dienstleistungen für die notwendigen Details zu nähern.

Libanesische Tourismusemissionen: ein gemeinsames Modell

Der veröffentlichte Text besagt, dass die Präsentation von Informationen und die Erstellung des Berichts auf dem von der Umwelt angenommenen Modell basieren. Es reicht daher nicht aus, eine allgemeine Erklärung zu den ökologischen Verpflichtungen eines Betriebs abzugeben. Der Antrag bezieht sich auf Emissionen aus seiner Tätigkeit in einem von der Verwaltung festgelegten Format.

Dieser gemeinsame Verweis sollte einen Rahmen für die erhobenen Daten bieten. Ein Hotel, Restaurant oder andere touristische Betreiber können mehrere Energiequellen verwenden, um zu betreiben. Der veröffentlichte Text enthält jedoch keine detaillierten Angaben zu den Positionen, über die jede Institution berichten muss. Es werden auch nicht die Berechnungsfaktoren oder die beizufügenden Belege angegeben.

Diese Parameter zählen, um eine Bilanz richtig zu lesen. Die Menge des verbrauchten Kraftstoffs und das berechnete Emissionsvolumen bedeuten nicht dasselbe. Ein Bericht sollte angeben, was er wann misst. Das offizielle Modell ist daher das Referenzdokument für die betroffenen Fachleute.

Ein Perimeter und ein Kalender sind anzugeben

Das Rundschreiben ist für « die betroffenen touristischen Einrichtungen » bestimmt, ohne eine detaillierte Liste in den gesendeten Passagen zu veröffentlichen. Sie legen keine Kapazitätsschwellen oder Klassifizierungskategorien fest. Sie machen es nicht möglich zu sagen, dass alle Hotels, Restaurants, Gästehäuser oder andere touristische Aktivitäten automatisch den gleichen Bereich betreten.

Die angekündigte Frequenz ist jährlich. In dem konsultierten Text wird jedoch keine erste Frist für die Einreichung genannt. Auch das Tätigkeitsjahr für den ersten Bericht fehlt. Fachleute müssen daher die Periodizität des Dokuments vom konkreten Zeitplan seiner Einreichung unterscheiden.

Der veröffentlichte Text erwähnt keine Sanktionen. Sie beschreibt keine Geldbuße, Lizenzaussetzung oder spezifische Kontrolle im Zusammenhang mit diesem Verfahren. Diese Ungenauigkeit führt nicht zu dem Schluss, dass keine Regel gilt. Andererseits verbietet sie die Präsentation solcher Maßnahmen, wie sie am 10. November angekündigt wurden.

Ein Berichtsmechanismus existiert seit 2013

Libanon hat bereits einen Rahmen für die Erfassung von Unternehmensemissionen. Der Beschluss 99/1 des Umweltministeriums vom April 2013 ermutigt private Akteure, ihre Daten zu übermitteln. Das Wirtschaftsministerium stellt diesen Mechanismus als Anreiz dar. Ein Modell hilft den Teilnehmern, ihre Emissionen nach Kategorie und Gas zu berechnen.

Die teilnehmenden Unternehmen können eine vom Umweltminister unterzeichnete Bescheinigung erhalten. In diesem Dokument wird ihr Beitrag zum Berichtsmechanismus anerkannt. Es reicht nicht aus, allein zu zeigen, dass ein Unternehmen Emissionen reduziert oder CO2-Neutralität erreicht hat.

Am 14. Januar 2025 erinnerte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen an diesen Rahmen. In Beirut hatte ein Treffen zum Klimaschutz die freiwillige Unternehmensberichterstattung hervorgehoben. Zertifikate wurden an Unternehmen ausgestellt, die ihre jährlichen Emissionen gemäß dem Beschluss von 2013 gemeldet haben.

Dieser Präzedenzfall beleuchtet die Existenz eines nationalen Modells und die Unterstützung von Unternehmen. Es geht nicht um alle Probleme, die durch die neue Tourismusanfrage aufgeworfen werden. Aus den veröffentlichten Informationen geht nicht hervor, wie dieses Rundschreiben rechtlich mit dem zuvor vorgestellten freiwilligen System verknüpft ist.

Technische Hilfe für die Umwelt

Für Institute besteht der erste Schritt darin, die anwendbare Version des Modells und der Übermittlungsanweisungen einzuholen. Das Tourismusministerium lädt die Interessenvertreter ein, seine Dienste zu konsultieren. Der Antrag umfasst auch den direkten Kontakt zum Klimaschutzprojekt des Umweltministeriums.

Dieser Dienst kann Informationen, technische Unterstützung und Unterstützung für die Koordinierung der Verfahren bereitstellen. Die angegebene Zahl lautet 01-976555, Extrakt. Die angegebene Geschäftsadresse lautet l.kai@moe.gov.lb.

Die nächste erwartete Klarstellung bezieht sich auf die betroffenen Institute, den Berichtszeitraum und den ersten Einreichungszeitraum. Diese Elemente bestimmen den Zeitpunkt des ersten Jahresberichts.

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