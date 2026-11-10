Basil schlägt eine Fünf-Mächte-Truppe im Libanon vor

Gebran Bassil schlägt eine internationale Truppe vor, an der die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates beteiligt sind. Er stellte diese Idee Joseph Aoun am 10. November vor und verknüpfte internationale Garantien, den israelischen Rückzug und das staatliche Waffenmonopol. Eine Einigung der betroffenen Hauptstädte wird nicht bekannt gegeben. Diese Initiative folgt der von Marco Rubio erwähnten zivilen Mission. Der Zeitplan der UNIFIL bleibt von den Vereinten Nationen festgelegt, mit der Einstellung der Operationen Ende Dezember, gefolgt von einem geordneten Rückzug.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gebran Bassil schlug am Dienstag, den 10. November, in Baabda vor, eine internationale Truppe mit den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates zu errichten. Der Führer der Free Patriotic Current präsentierte diese Idee Präsident Joseph Aoun. Sie verbindet sie mit dem israelischen Rückzug, dem Waffenmonopol des libanesischen Staates und internationalen Sicherungsmaßnahmen. Diese Initiative bleibt ein Vorschlag in einer Post-FINUL-Debatte, die noch nicht zu einer Einigung geführt hat.

Bassil schlägt eine Kraft vor, die auf den fünf Mächten basiert

Am Ende seines Treffens mit Joseph Aoun, den er an der Spitze einer Delegation traf, sagte Bassil, dass er sein Projekt dem Präsidenten übergeben habe. Er forderte Konsultationen mit den betroffenen Ländern, um den Libanon aus der Schlange zu holen.

Die Zusammensetzung, die sie vorantreibt, bezieht sich auf die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates: China, die Vereinigten Staaten, Frankreich, das Vereinigte Königreich und Russland. Bassil sieht es als eine Möglichkeit, die Behandlung des Libanon und Israels auszugleichen. Er glaubt, dass eine solche Vereinbarung Israels Argument für den Schutz seines Territoriums zurückziehen würde.

Diese Einschätzung ist die des CPL-Leiters. Seine Erklärung erwähnt keine Verpflichtung aus den fünf Hauptstädten. Es gibt nicht die Anzahl des Personals, die Befehlskette oder die Finanzierung an. Sie legt auch nicht die Regeln für das Eingreifen der geplanten Truppe fest.

Israelischer Rückzug und Staatswaffen

Basil verbindet die libanesische Souveränität mit zwei Anforderungen: dem Rückzug Israels und dem Engagement des Staates für die Ausschließlichkeit von Waffen. Sie unterscheidet diese Ziele von der Annahme einer nationalen Sicherheitsstrategie, die sie als internen Prozess darstellt.

Sie fordert den Libanon auch auf, sich von Kriegen und Konfrontationen zwischen regionalen Achsen fernzuhalten. Die vorgeschlagenen internationalen Sicherungsmaßnahmen könnten von Verteidigungsabkommen mit Staaten begleitet werden, die in der Lage sind, das Land zu schützen.

In Bezug auf die Beziehungen zu Israel verteidigt Basil einen Waffenstillstand, der dauerhafte Ruhe schafft. Es ruft dann einen umfassenden und gerechten Frieden hervor, wenn seine Bedingungen erfüllt sind. Er weigerte sich jedoch, dass die israelische Besatzung benutzt werden sollte, um eine Normalisierung durchzusetzen. Diese Positionen sind die angekündigten Verhandlungen über einen Vertrag oder ein Regierungsabkommen über seinen Entwurf nicht wert.

Eine separate Debatte vom von Rubio erwähnten Bürgerpfad

Am Tag zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio in Paris eine weitere Möglichkeit erwähnt: eine zivile Verifikationsmission. Er wies darauf hin, dass er diese Führung mit Emmanuel Macron am Rande des G7-Ministertreffens angegangen sei.

Washington sucht glaubwürdige Beobachter, um die Sicherheitsverpflichtungen zu überwachen. Rubio betonte die Notwendigkeit eines libanesischen und israelischen Abkommens. Er kündigte keine endgültige Format oder Bereitstellung Zeitplan.

Die beiden Interventionen betreffen somit die internationale Präsenz, schlagen aber unterschiedliche Kriterien vor. Bassil betont die Beteiligung der fünf ständigen Mächte. Rubio beschreibt eine Verifikationsfunktion, die zivil sein könnte. Es gibt derzeit kein öffentliches Element, um sie als die beiden Teile eines gemeinsamen Plans darzustellen.

Das Mandat der UNIFIL endet am 31. Dezember

Mit der am 28. August 2025 angenommenen Resolution 2790 wurde das Mandat der UNIFIL um einen endgültigen Zeitraum bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Zu diesem Zeitpunkt muss der Betrieb eingestellt werden, und das Personal muss sich innerhalb eines Jahres ordnungsgemäß und sicher zurückziehen. Die Beendigung des Mandats bedeutete daher nicht den gleichzeitigen Austritt aller Friedenstruppen.

Der Text fordert auch den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den besetzten Positionen nördlich der Blauen Linie. Sie fordert die libanesischen Behörden auf, ihre Truppen dort einzusetzen und ihre territoriale Kontrolle auszuweiten. Es sieht die Prüfung von Optionen für die weitere Umsetzung der Resolution 1701 nach dem Rückzug der UNIFIL vor, ohne die heute von Basil vorgeschlagene Truppe anzunehmen.

Die Baabda-Präsentation lässt nun zwei Phasen offen: die Reaktion der libanesischen Behörden und die von der CPL angestrebten internationalen Konsultationen. Basilius wurde dann vom Parlamentspräsidenten Nabih Berri in Ain al-Tinah empfangen. Die Ankündigung dieses Treffens enthält noch keine detaillierten Angaben zu den Ergebnissen ihrer Diskussionen.

Fotoarchiv: Französisches UNIFIL-Kontingent in At Tiri, 14. Juli 2009. © Libnanews. Redaktionskleid; Dieses Bild zeigt nicht die im Jahr 2026 vorgeschlagene Stärke.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews