UNIFIL hat die Friedenssicherungsoperationen am 31. Dezember 2026 eingestellt. Der Sicherheitsrat plant dann, sich innerhalb eines Jahres mit begrenzten Befugnissen zurückzuziehen und dann die administrative Schließung der Mission.

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Zum 31. Dezember 2026 wird die UNIFIL ihre Friedenssicherungsoperationen einstellen. Sein letzter Stab wird in dieser Nacht nicht gehen. Die Resolution 2790 sieht einen geordneten Rückzug innerhalb eines Jahres mit begrenzten Befugnissen vor. Die Schließung von Standorten, Konten und Verträgen ist eine dritte Phase, die sich von den Aktivitäten der Friedenstruppen vor Ort unterscheidet.

Am 31. Dezember endet das operative Mandat

Der Sicherheitsrat stimmte am 28. August 2025 für eine endgültige Verlängerung der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon. Die Resolution 2790 läuft am 31. Dezember 2026 aus. Bis dahin bleibt UNIFIL verantwortlich für die Überwachung der Einstellung der Feindseligkeiten und die Unterstützung der libanesischen Streitkräfte im Süden gemäß Resolution 1701. Im November stellte die Mission klar, dass Truppenrotationen, die vor diesem Datum fortgesetzt wurden, nicht den Beginn des Rückzugs darstellten.

Die Beendigung des UNIFIL-Mandats hebt die Resolution 1701 nicht auf. Der Sicherheitsrat fordert weiterhin seine Umsetzung. In der Resolution 2790 wird unter anderem Israel aufgefordert, seine Truppen nördlich der Blauen Linie abzuziehen, was darauf hinweist, dass sie fünf Positionen auf libanesischem Territorium einnehmen, und die libanesischen Behörden aufgefordert, dort stationiert zu werden. Dies beschreibt die Verpflichtungen und Forderungen des Rates, nicht ihre Umsetzung vor Ort.

Im Jahr 2027 eine Restpräsenz mit eingeschränkten Funktionen

UNIFIL begann seinen Rückzug am 1. Januar 2027. Der Sicherheitsrat wird ihm bis zu einem Jahr Zeit geben, um die Übung in Absprache mit Beirut und in Abstimmung mit den Truppen beitragenden Ländern durchzuführen. Während dieser Phase kann die Truppe unter anderem Personal, Anlagen und Konvois der Vereinten Nationen schützen, die Situation um ihre Griffe herum beobachten und das Hilfspersonal begleiten. Der Rat ermächtigt ihn auch, im Rahmen seiner Mittel zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur sicheren Bereitstellung von Hilfe unter ziviler Leitung beizutragen. Diese Genehmigungen verlängern nicht die Patrouillen oder die allgemeine Überwachung des Waffenstillstands unter den Bedingungen des aktuellen Mandats.

In seinem Haushaltsbericht sieht der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Rückführung des größten Teils des militärischen Personals und der Ausrüstung des Kontingents bis zum 30. Juni 2027 vor. Der Beratende Ausschuss für Haushaltsfragen wies darauf hin, dass das damals vorgelegte Szenario 1.037 Militärangehörige und 464 Zivilisten für die letzten Abruf- und Schließungsoperationen behielt. Dies ist ein Planungsszenario, keine beobachtete Belegschaft oder ein neues Militärmandat.

Die Liquidation betrifft Vermögen, Verträge und Konten

Der Zeitplan der Vereinten Nationen trennt den Abzug der Truppen von der Liquidation. Letzteres umfasst Personalakten, Schadensregulierung, Ausrüstungsbearbeitung und Missionskonten. Der Bericht sieht auch die schrittweise Übergabe der Wegerechte an die libanesischen Behörden vor, ohne einen Termin für jeden Standort anzugeben. Absatz 7 sieht eine begrenzte, mit den libanesischen Streitkräften koordinierte Wachkapazität während dieses Zeitraums vor. Ziviles Personal kann daher weiterhin mobilisiert werden, um die Mission zu beenden, ohne dass die Friedenstruppen weiterhin ermächtigt werden, unter ihrem derzeitigen Mandat zu operieren.

Fotoarchiv: Französisches UNIFIL-Kontingent in At Tiri, 14. Juli 2009. © Libnanews.

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