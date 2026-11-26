In Rennes krönte die Highschool-Jury « JE », den Roman von Lilia Hassaine, der Jane Eyre aus der Sicht von Rochesters erster Frau erzählt.

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Lilia Hassaine gewann am Donnerstag den 26. November die 39egoncourt High School Preis fürIEHerausgegeben von Gallimard. Die nationale Jury gab ihre Wahl im Rathaus von Rennes bekannt. In seinem vierten Roman erzählt der Schriftsteller die Geschichte von Rochesters erster Frau, die Leser vonJane Eyreunter dem Namen Bertha bekannt.

Rochesters erste Frau erzählt ihre eigene Geschichte

Der Roman wurde 1831 in Jamaika eröffnet. Antoinette cosway traf sich mit edward rochester, einem engländer, den sie erwischte, bevor sie seinen griff auf sie maß. Während Charlotte Brontës Roman Bertha hauptsächlich durch das erscheinen ließ, was die anderen Charaktere über sie sagen, vertraut Hassaine die Erzählung Antoinette an. Die junge Frau geht zurück zu den Ereignissen, die sie von Jamaika in das englische Herrenhaus führten, wo ihr Mann sie eingesperrt hielt.

Diese Verschiebung der Erzählung hat einen Präzedenzfall: inDer Sargasse GefangeneJean Rhys hatte sich Antoinettes Leben schon einmal vorgestelltJane EyreHassaine übernimmt den Charakter, um in der ersten Person dem Übergang von der Verführung zur Isolation zu folgen. Sein Buch wurde am 20. August in Gallimards White Collection veröffentlicht.

Zwölf Gymnasiasten trennten fünf Finalisten

Die nationale Jury bestand aus zwölf Delegierten, die zum Abschluss der regionalen Beratungen am 23. November ernannt wurden. Fünf Romane blieben im Wettbewerb: zusätzlich zu dem von Lilia Hassaine,Hautpflegevon Louise Chennevière,Auch wir– Anne Godard,Joseph in der Nachtd-Olivier Grondeau undAuf der anderen Seite des Seesvon Sylvain Prudhomme. Fast 2.000 Studenten nahmen an der Ausgabe 2026 teil, die vom Ministerium für nationale Bildung und Fnac organisiert wurde.

Lilia Hassaine hatte bereits im Jahr 2023 den Renaudot von Gymnasiasten erhaltenÜbersichtSie folgt auf Nathacha Appanah, ausgezeichnet 2025 fürNacht im HerzenBis 2022 hatte der Goncourt der Gymnasiasten belohntBeirut-sur-Seinevon Sabyl Ghoussoub. Nach der Proklamation in Rennes war die Verleihung des Preises 2026 für 18:30 Uhr in der Nationalversammlung in Paris geplant.

Portrait-Archiv : Bookshop Mollat / Wikimedia Commons,CC BY 3.0Boxen und Ankleiden von Libnanews.

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