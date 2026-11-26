Der israelische Verteidigungsminister spricht von einer neuen Offensive, wenn die Hamas nicht abrüstet. Er gab kein Datum oder eine Reisereihenfolge bekannt.

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Der israelische Verteidigungsminister spricht von einer neuen Offensive, wenn die Hamas nicht abrüstet. Er gab kein Datum oder eine Reisereihenfolge bekannt.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sagte am Donnerstag, 26. November, dass eine neue Offensive im Gazastreifen zur Vertreibung von etwa einer Million Palästinensern südlich der Enklave führen könnte. In einer auf X veröffentlichten Nachricht verband er diese Bedrohung mit der Weigerung der Hamas, ihre Waffen abzugeben. Der Minister hat keinen Fahrplan, keine Abfahrtsbereiche oder Empfangsorte festgelegt. Seine Botschaft ist kein bestehender Evakuierungsbefehl.

Binnenvertreibung und Ausreise ins Ausland

Katz behauptet, dass die israelische Armee etwa 70 Prozent des Gazastreifens kontrolliert. Diese Zahl entspricht der Forderung des Ministers nach territorialer Kontrolle, nicht einer unabhängigen Maßnahme der Zerstörung oder einer Zählung der bereits vertriebenen Einwohner. Er sagte, dass er frühere Operationen verlängern wolle, wenn keine Abrüstung stattfinden sollte, und zitierte Rafah und Beit Hanoun als Modelle. Es gibt nicht die Bedingungen an, unter denen die Bewohner nach Hause zurückkehren könnten.

In derselben Botschaft bezieht sich Katz gesondert auf Arrangements für Palästinenser, die Gaza verlassen wollen, Abgänge, die er als Freiwillige präsentiert. Sie benennt kein Gastland und gibt keine Vereinbarung mit einem Drittstaat bekannt. Die Zahl von einer Million bezieht sich auf die geplante Bewegung innerhalb der Enklave, nicht auf eine angekündigte Anzahl von Abfahrten ins Ausland.

Die Erklärung kommt nach nächtlichen Streiks, bei denen laut Berichten von zwei Krankenhäusern in Gaza acht Menschen getötet wurden. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und Katz gaben bekannt, dass Khaled Abu Nada, der Berichten zufolge für die Wirtschafts- und Bildungsangelegenheiten der Hamas verantwortlich ist, bei einem der Angriffe getötet wurde.

Gebiete, die bereits Überschwemmungen ausgesetzt sind

Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten schätzte in seiner Umfrage vom 18. November, dass mehr als 950.000 Menschen in 989 Vertreibungsgebieten mit mittlerem oder hohem Überschwemmungsrisiko lebten. Über 400.000 von ihnen befanden sich an Hochrisikostandorten. Diese Daten beschreiben Unterkünfte, die bereits in ganz Gaza besetzt sind. Sie identifizieren nicht die von der Bedrohung durch Katz betroffenen Bewohner oder berechnen die Kapazität der südlichen Gebiete.

Die Vierte Genfer Konvention verbietet Zwangsumsiedlungen und Deportationen von geschützten Personen in besetztes Gebiet. Es sieht eine Ausnahme vor, wenn die Sicherheit der Bevölkerung oder die zwingenden militärischen Gründe eine Evakuierung erfordern. Selbst dann muss die Bevölkerung nach Beendigung der Feindseligkeiten in das betroffene Gebiet zurückkehren können, und die Evakuierung muss unter zufriedenstellenden Bedingungen in Bezug auf Unterkunft, sanitäre Einrichtungen, Sicherheit und Nahrung erfolgen. Der Minister hat am Donnerstag keine Bestimmung veröffentlicht, die diese Anforderungen erfüllt.

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