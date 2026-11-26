Containerträger überquerten Suez im November erneut und zwei Reeder kündigten die Rückkehr eines Dienstes über den Kanal an. Diese Bewegung garantiert keine kürzeren Verzögerungen im Libanon oder eine Reduzierung der Fracht. Eine für den 25. November angekündigte saisonale Überlastung verdeutlicht diesen Unterschied.

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Zwei Containerträger von Evergreen und Ocean Network Express überquerten den Suezkanal am 8. und 15. November 2026, so die Canal Authority. Maersk und Hapag-Lloyd kündigten an, dass Suez zu einem gemeinsamen Dienst zwischen Indien und Europa zurückkehren würde. Für libanesische Einführer stellen diese Entscheidungen keine Änderung der Dienstleistung oder einen Rückgang der Frachtpreise dar.

Die Rückkehr von Suez entscheidet Zeile für Zeile

Eine notierte Passage hat nicht den gleichen Umfang wie eine Änderung des Dienstes. Die beiden von der ägyptischen Behörde angekündigten Transite zeigen, dass Containerunternehmen dieser Unternehmen den Kanal erneut eingenommen haben. Sie geben keine Informationen über die Regelmäßigkeit der folgenden Passagen oder über den Anteil ihrer Flotte, die Suez durchquert.

Maersk und Hapag-Lloyd gingen noch weiter und kündigten an, den Umweg durch das Kap der Guten Hoffnung für einen ihrer gemeinsamen Dienste zu ersetzen. Die beiden Reeder erwarten eine schnellere Lieferung, ohne eine Maßnahme des bereits erzielten Gewinns zu veröffentlichen. Maersk weist darauf hin, dass Veränderungen auf anderen Linien immer noch mit den Entwicklungen im Roten Meer verbunden sind.

Im Oktober mehr Passagen und Rezepte

Die von der Kanalbehörde veröffentlichten Oktoberzahlen werden verwendet, um eine Wiederaufnahme der Anwesenheit vor diesen Novemberpassagen zu messen. Die Zahl der Transite, aller Arten von Schiffen, stieg innerhalb eines Jahres um rund 32 Prozent. Die Einnahmen haben sich fast verdoppelt. Diese beiden Indikatoren geben nicht an, wie viele Container an Bord waren oder welche Häfen die Waren erhielten.

Suezkanal Oktober 2025 Oktober 2026 Transits, alle Schiffe 1 128 1 490 Kanaleinnahmen 373 millionen dollar 724 millionen dollar

Für Libanon bleiben Service und Preis getrennt

CMA CGM listet eine direkte Verbindung zwischen Asien und den Häfen von Beirut und Tripolis auf. Dieses kommerzielle Angebot zeugt nicht von einer kürzlichen Routenänderung für den libanesischen Dienst oder von der Realisierung eines angekündigten Zwischenstopps. Die beiden Transite in Ägypten erlauben daher keine Verlängerung der Zeit, um im Libanon anzukommen.

Derselbe Reeder kündigte eine Hochsaisonüberladung für Verladungen ab dem 25. November an. Es zielt auf Lieferungen von Asiens Haupthäfen zum Mittelmeer und nordafrikanischen Basishäfen ab: 800 US-Dollar pro 20-Fuß-Container, 1.600 US-Dollar pro 40-Fuß-Container. Von China aus kann es in die Fracht einbezogen werden. Handhabung, Kraftstoff oder lokale Gebühren können ebenfalls gelten.

Diese Beträge sind keine Kostenschätzung für Beirut oder Tripolis. Die Mitteilung verbindet diese Überlastung nicht mit einem Sicherheitsvorfall. Um zwei Angebote zu vergleichen, reicht der Basistarif nicht aus: Überprüfen Sie den Ankunftshafen, das Ladedatum, die inkludierten Gebühren und die angekündigte Uhrzeit für die betreffende Sendung.

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