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In seiner Pressemitteilung vom 16. November bestreitet der Verband der libanesischen Banken den Antrag des Finanzministeriums, die Steuererklärungen 2020 bis 2024 zu korrigieren. Es handelt sich um zwei Einträge: die Auswirkungen des Umtauschs auf die Buchführung und die Behandlung von Rückstellungen für Verluste aus Euro-Bonds. Der eine bezieht sich auf die Umrechnung von Beträgen, der andere auf den erzielbaren Wert der Wertpapiere.

Ein Titel, zwei Maßeinheiten

Eine fiktive Sicherheit erwarb $ 100, wenn der buchhalterische Umrechnungskurs 1.500 Pfund pro Dollar beträgt. Sein umgewandelter Wert ist 150.000 Pfund. Wenn die Sicherheit nur 25 US-Dollar wert ist und die verwendete Rate jetzt 89.500 US-Dollar beträgt, beträgt der konvertierte Wert 2.237.500 US-Dollar. Der Inhaber verlor 75 US-Dollar an Marktwert, während der umgerechnete Betrag um 2.087.500 Pfund stieg. Dieses Beispiel ist weder eine vorgeschriebene Steuermethode noch die Bilanz einer Bank. Es isoliert den kombinierten Effekt des Rückgangs der Dollar-Wertpapiere und der Abwertung des Pfunds.

Die Banken argumentieren, dass die Umwandlungslücke allein keinen Bargewinn oder eine entsprechende Erhöhung ihrer Zahlungsfähigkeit darstelle. Das Beispiel zeigt, warum. Der einzige Verlust der Sicherheit in Dollar macht es jedoch nicht möglich, die Steuer zu berechnen: der für jedes Geschäftsjahr geltende Satz, das Datum der Transaktion und die Regeln, die eine Bilanzanpassung von einem steuerpflichtigen Gewinn unterscheiden. Ein Verkauf und eine einfache Neubewertung am Ende des Geschäftsjahres bedeuten nicht die gleichen Ströme.

Die Bestimmung wirft eine andere Frage auf

Die Bestimmung erkennt das Risiko an, dass eine Forderung nicht eingezogen wird. Es reduziert das Buchhaltungsergebnis, wenn es gebildet wird, aber seine Steuerabzugsfähigkeit hängt vom geltenden Recht und der Situation jedes Wertpapiers ab. Reintegration einer Rückstellung in die Basis bedeutet, sie in diesem Stadium nicht als Steuerlast zu behandeln; Dies macht wirtschaftliche Verluste nicht zunichte. Wenn eine Rückstellung abgezogen wurde, bleibt zu prüfen, wie mit einer möglichen künftigen Rückforderung umzugehen ist, wenn sich die Rückforderungsaussichten verbessern.

Der Bankenverband bittet um eine legislative Antwort und kündigte am Mittwoch die Schließung von Warnungen an. Seine Aussage ist keine Gerichtsentscheidung. Zur Ermittlung der Beweislast müssen die Grundlage der Verwaltung, ihre Berechnungsanweisungen und im Falle von Einzelstreitigkeiten die Entscheidungen über die betreffenden Akten vorliegen. Der Streik macht es nicht möglich, das Ergebnis einer Berufung anzunehmen oder zu bestimmen, was jede Bank zu zahlen hat.

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