Die zweite Gruppe des 128. Bataillons kehrte am Freitag nach sechs Monaten im Libanon nach Dublin zurück. Etwa 294 Militärangehörige stellen die letzte geplante irische Rotation innerhalb der UNIFIL dar.

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Die zweite Gruppe des 128. irischen Infanteriebataillons kehrte am Freitag, den 27. November, nach sechs Monaten in der UNIFIL nach Dublin zurück. Oberstleutnant Damian Carroll, der das Bataillon befehligte, bestätigte am Flughafen das Ende dieses Einsatzes. Irland verlässt den Libanon immer noch nicht: Die 69. Infanteriegruppe übernahm.

Das 128. Bataillon wurde im Mai mit 344 Soldaten nach Angaben der irischen Verteidigungskräfte in den Libanon geschickt. Ein erster Teil des Kontingents war nach Angaben der irischen Armee bereits nach Dublin zurückgekehrt. Die Rückkehr der zweiten Gruppe am Freitag beendet diese Rotation.

Eine Rotation von 294 irischen Militärangehörigen

Die 69. Gruppe hat nach Angaben der Armee 294 irische Soldaten. Er nahm an dem multinationalen Bataillon teil, das irisches, polnisches und ungarisches Personal zusammenbrachte. Dublin hatte Anfang November angekündigt, dass es sein letztes Kontingent in der aktuellen UNIFIL-Mission sein würde. Die Zahl 294 bezieht sich auf die irische Rotation, nicht auf die volle Anzahl multinationaler Einheiten.

Carroll erklärte in Dublin, dass die neue Gruppe die operativen Kapazitäten beibehalten sollte, während sie sich auf den Rückzug vorbereitet. Er erinnerte daran, dass sein eigenes Bataillon kurz nach der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Frühjahr eingetroffen war. Die Operationen wurden dann in den Dörfern wieder aufgenommen, einschließlich der Hilfe für Binnenvertriebene, bevor die Mission mit den Vorbereitungen für die Abreise begann.

Ende des Mandats fällt nicht mit dem Abzug der Truppen zusammen

Der Sicherheitsrat setzte den 31. Dezember 2026 als Ende des operativen Mandats der UNIFIL ein und plante anschließend eine Rückzugsphase im Jahr 2027. Im Mai genehmigte die irische Regierung die Beibehaltung ihres Militärs bis zum Ende des Mandats, gefolgt von einer Präsenz, die den Abzug von Personal und Ausrüstung begleiten sollte. Die irischen Streitkräfte erwarten, dass sich die 69. Gruppe Anfang 2027 zurückziehen wird.

Irland beteiligt sich seit seiner Gründung 1978 an der UNIFIL. Die Rückkehr des 128. Bataillons beendete eine Rotation, aber weder der vollständige Abgang der Iren noch die Beendigung der UNIFIL-Operationen fanden am Freitag statt.

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