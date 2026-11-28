Die Gesundheitsbehörden von Sana’a schrieben Saudi-Arabien einen Streik zu, bei dem am Samstag fünfzehn Menschen verletzt wurden. Die Koalition gab separat bekannt, dass sie eine Rakete in Richtung Riad abgefangen habe.

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Das Gesundheitsministerium der Houthis gab bekannt, dass 15 Zivilisten, darunter zwei Frauen, bei einem Streik in Sanaa am frühen Samstag, den 28. November, verletzt wurden. Der Sprecher des Ministeriums, Anis al-Asbahi, schrieb den Streik Saudi-Arabien zu. Die Koalition hat diese Operation in den am Samstagmorgen verfügbaren Erklärungen nicht bestätigt.

Die Bilanz umfasst den Bezirk Bir Abu Shamla im Bezirk Al-Tahrir. Laut dem Sprecher wurden auch Häuser beschädigt. Lokale Berichte berichteten von Schäden in Geschäften. Auf die erste lokale Schätzung von dreizehn Verletzten folgte eine Überprüfung von fünfzehn, die von den Gesundheitsbehörden gemeldet wurde. Diese Zahlen addieren sich nicht. Es gab keine unabhängige Überprüfung, um die genaue Bilanz zu erstellen oder festzustellen, worum es bei dem Streik ging.

Feuer wurde Mokha gemeldet

Die Houthis berichteten auch, dass ein Angriff ein Feuer in einem Kraftwerk in Mokha, der Hafenstadt am Roten Meer, ausgelöst hatte. Die Ankündigung gibt nicht an, wie viele Menschen von Strom beraubt worden wären oder wann der Dienst wiederhergestellt werden könnte. Für die Pflanze wurden keine separaten menschlichen Ergebnisse gemeldet. Informationen über Mokha sind nicht Teil von Sanaas Aufzeichnungen.

Riad kündigt separates Interception an

General Turki al-Maliki, Sprecher der von Saudi-Arabien geführten Koalition, gab am Samstag bekannt, dass die Luftverteidigung eine Marschflugkörper in die Region Riad abgefangen und zerstört habe. Er schrieb den Schuss den Huthis zu. Die Ankündigung liefert keine Bodenbilanz und stellt keine Verbindung zwischen dem Start und dem in Sanaa gemeldeten Treffer her. Am Donnerstag gab die Koalition bekannt, dass sie zwei ballistische Raketen in Richtung Riad abgefangen hat, und am Freitag ein separates Abfangen einer Drohne.

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