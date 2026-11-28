Bagdad schloss Bashta an der iranischen Grenze und Al-Walid auf der syrischen Seite. Minister Fouad Hussein hatte am 7. November eine umfassendere amerikanische Forderung bekannt gegeben, die er für unmöglich hielt.

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Die irakischen Grenzsoldaten schlossen die Passage von Bashta in der kurdischen Provinz Halabja und von Al-Walid auf syrischer Seite. Der irakische Außenminister Fouad Hussein hatte am 7. November eine amerikanische Forderung bekannt gegeben, den Bodenhandel mit dem Iran auf zwei Grenzübergänge zu beschränken. Bagdad hat nicht angekündigt, dass es diese Forderung umsetzen wird.

Der Kommandant der irakischen Grenzsoldaten, Mohammed al-Saidi, kündigte am Donnerstag, den 26. November, die Schließung von zwei Passagen an, die zuvor von den irakischen Behörden Kurdistans verwaltet wurden. Bashta liegt in der Provinz Halabja an der iranischen Grenze. Der Grenzübergang Al-Walid, auf den sich diese Operation bezieht, liegt nördlich von Rabia an der syrischen Grenze. Beide wurden von den Bundesbehörden nicht als offizieller Grenzübergang anerkannt.

Eine amerikanische Anwendung, die am 7. November veröffentlicht wurde

Fouad Hussein erklärte am 7. November, dass das US-Finanzministerium den Irak formell gebeten habe, alle bis auf zwei seiner Grenzübergänge mit dem Iran zu schließen. Nach Angaben des Ministers sollte einer im irakischen Kurdistan sein, der andere im Rest des Landes. Er identifizierte nicht die beiden Positionen, die offen gehalten werden sollten. Am 13. November fand sie es unmöglich, eine solche Maßnahme umzusetzen, unter Berufung auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und die Kosten der Schließung für die irakische Bevölkerung.

Die im November getroffenen Entscheidungen folgten nicht einer einheitlichen Schließungsbewegung. Am 10. öffnete die irakische Grenzpostbehörde Al-Sheeb in der Provinz Maysan für Passagiere und Waren nach der Arbeit wieder. Sie kündigte die vorübergehende Schließung von Mandali in der Provinz Diyala an, die am 13. November begann. Am 23. November verweigerte der Präsident der Behörde die Schließung von Shalamcheh für Reisende. Auf iranischer Seite berichtete das Innenministerium, dass ein Computerproblem die Warenabfertigung gestört habe.

Bagdad ergreift Kurdistan-Passagen

Die Regierung von Ali al-Zaïdi ordnete die Schließung inoffizieller Grenzübergänge und die Stärkung der föderalen Kontrolle über Zolleinnahmen und Öl an. Der Bundesgerichtshof bestätigte am 25. November, dass Bagdad für die Sicherung der internationalen Grenzen zuständig sei, auch in den von Kurdistan verwalteten Gebieten. Sie erinnerte jedoch daran, dass das Zollmanagement mit den regionalen Behörden koordiniert werden sollte. Die kurdische Regierung stellte föderale Maßnahmen in Frage und Tausende von Menschen protestierten am 26. November in Erbil.

Die Schließung von Bashta ist die Veränderung, die auf iranischer Seite in der Ankündigung des irakischen Kommandos am 26. November zu sehen war. Am Dienstag berief sich die Regierung auf den Kampf gegen den Schmuggel, um ihre Intervention zu rechtfertigen. Keine öffentliche Ordnung in Bagdad identifiziert die beiden Posten, die offen bleiben würden, wenn der Antrag der Vereinigten Staaten umgesetzt würde.

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