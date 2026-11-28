Der CPI schätzt, dass sich 21 Prozent der im Libanon analysierten Bevölkerung in einer akuten oder schlimmeren Nahrungsmittelkrise befinden. Die April-Projektion stieg um 24%. Zwischen den beiden Übungen veränderten sich die Bedingungen des Konflikts, aber auch die Referenzbevölkerung und die Grenzen bestimmter Gruppen. Was können wir vergleichen?

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Im Libanon schätzte das Integrated Food Security Classification Framework (ICF) im April, dass sich 24 Prozent der analysierten Bevölkerung bis August 2026 in einer akuten oder schlimmeren Nahrungsmittelkrise befinden würden. Seine nächste Einschätzung für September 2026 bis Februar 2027 reduzierte den Anteil auf 21%. Die Zahl ist niedriger, aber Perioden, Annahmen und ein Teil der Referenzpopulation haben sich geändert.

Eine überarbeitete Projektion, dann eine neue Bewertung

Veröffentlicht am 29. April, war die erste Zahl nicht die Fünf-Monats-Bilanz von April bis August. Es war eine Projektion, die nach der Eskalation der März-Feindseligkeiten und den nachfolgenden Vertreibungen überarbeitet wurde. Der CPI schätzte, dass sich etwa 1,24 Millionen von 5,19 Millionen Menschen in Phase 3 oder höher befinden würden, der Schwelle für Situationen, die als Krise oder ernster eingestuft werden.

Der Bericht vom 5. November basiert auf einer neuen Analyse, die vom 21. bis 29. September durchgeführt wurde. Es kombiniert Haushaltsumfragen, Markt- und Einkommenszugangsinformationen sowie Reise- und Hilfsdaten. Für September 2026 bis Februar 2027 enthält die nationale Tabelle etwa 1,05 Millionen Menschen in Phase 3 oder mehr, von 5,03 Millionen analysiert. Dies ist keine endgültige Erklärung nach Februar, sondern eine Einschätzung des sogenannten « aktuellen » Zeitraums im Bericht.

Auch die Referenzpopulation änderte sich

Beide Übungen behalten die gleichen vier Hauptbevölkerungskategorien, ohne sie notwendigerweise auf dem gleichen Umfang zu messen. So wurden Menschen, die nach dem Dezember 2024 aus Syrien kamen, im April in drei analytische Einheiten gezählt; Die September-Übung klassifiziert sie in eine nationale Einheit. Für die länger etablierten syrischen Flüchtlinge erhöhte sich der CPI von 25 auf 21 Einheiten und von einer Million auf etwa 820.000 Referenzmitarbeiter. Dieses Personal stammt aus der humanitären Planung. Ihre Differenz beläuft sich nicht auf eine Anzahl von aufgezeichneten Abfahrten.

Für libanesische Einwohner bleibt die nationale Referenzbelegschaft rund 3,86 Millionen. Die gleiche nationale Gesamtsumme garantiert jedoch keine lokalen Vergleiche in konstantem Umfang. Im April waren Binnenvertriebene mit ihrem Ankunftsbezirk in Verbindung gebracht worden. CPIL warnt davor, dass Revisionen der geografischen Verteilung das Lesen der Ergebnisse verändern, insbesondere wenn mehrere Distrikte aufgrund unzureichender Daten gruppiert werden. Die beiden nationalen Summen können in Einklang gebracht werden, um die Größenordnung zu verstehen; Es ist nicht möglich, die Entwicklung einer Gemeinde abzuleiten oder alle Untergruppen direkt zu vergleichen.

Was die Lücke nicht misst

Das Welternährungsprogramm verbindet den Rückgang teilweise mit Veränderungen der Konfliktintensität und Vertreibung seit ihrem Höhepunkt. Die beiden Berichte erlauben jedoch nicht, den Teil der Differenz, der auf jeden Faktor zurückzuführen ist, zu isolieren oder denselben Haushalten von einer Periode zur anderen zu folgen. Die Subtraktion von 1,05 Millionen von 1,24 Millionen gibt daher nicht die Zahl der Menschen an, die aus der Krise herausgekommen sind. Einige Familien haben vielleicht gesehen, dass sich ihre Situation verbessert hat, während andere sich in die entgegengesetzte Richtung drehten, ohne dass nationale Tabellen zeigten, wie viel.

Das folgende Szenario veranschaulicht, warum der Anteil auch mit seinem Nenner gelesen werden sollte. Für März bis Juli 2027 prognostiziert der CPI erneut 24%, aber auf einer Planungsbasis von 4,81 Millionen, rund 1,15 Millionen Menschen in der Krise oder noch schlimmer. Dies ist weder die Rückkehr zu der gleichen Stärke wie im April 2026 noch ein bereits erzieltes Ergebnis. Die Prognose berücksichtigt insbesondere die Finanzierung der Beihilfe, die zum Zeitpunkt der Analyse für Juni und Juli nicht bestätigt wurde. Dieser Punkt ist eine Szenariohypothese, nicht die Ankündigung einer Unterbrechung.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews