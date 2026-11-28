Ein seit dem 28. November in Kraft befindliches Dekret passt die Urlaubserklärung im Zusammenhang mit der Ankunft eines Kindes an, vereinfacht die Adressänderung für RSA-Begünstigte und erweitert den Schutz vor Abmeldung.

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Ein Dekret, das am Samstag, dem 28. November in Kraft getreten ist, ändert drei Regeln, die für Personen gelten, die in France Travail registriert sind: die Verfügbarkeit für bestimmte Feiertage, die Erklärung eines Umzugs für RSA-Begünstigte und die Folgen, wenn ein Teil der registrierten Personen nicht automatisch aktualisiert wird.

Vaterschaft und Adoption: Distinguished Availability of Registration

Mit dem Dekret vom 24. November werden Vaterschaft und Adoption zu den im Arbeitsgesetzbuch vorgesehenen Änderungsgründen hinzugefügt. Es entfernt auch die Bestimmung, die es einem Antragsteller für eine Beschäftigung im Vaterschaftsurlaub ermöglichte, sofort für eine Beschäftigung zur Verfügung zu stehen. Nach der Bekanntmachung des Textes ist diese Verfügbarkeitsregel auch an den Adoptionsurlaub und den zusätzlichen Geburtsurlaub angepasst. Der Text ändert nicht die Dauer des Urlaubs und führt keine neue Arbeitslosenunterstützung ein.

In der Praxis hat sich die Situation geändert. Eine vorübergehende Nichtverfügbarkeit bedeutet an sich nicht, nicht registriert zu sein. Die Festlegung des Zeitraums und die Regeln für die Zahlung einer Vergütung während eines Urlaubs sind getrennte Schritte.

RSA: ein deklarierter Umzug in den Leistungskreislauf

Die Empfänger von aktiven Solidaritätseinkommen verlassen das normale Regime der Erklärung des Wohnsitzwechsels in France Travail. Ihre Erklärung folgt nun den Regeln der RSA, die im Kodex für soziale Maßnahmen und Familien festgelegt sind. In der Bekanntmachung des Dekrets ist festgelegt, dass France Travail eine bei der Familienzulage angemeldete Adressänderung berücksichtigen kann, ohne dem Betreiber die gleiche Erklärung ein zweites Mal aufzuerlegen. Diese Bestimmung gilt für das Haus, nicht alle Änderungen.

Eine zweijährige verlängerte Übergangsmaßnahme

Das Dekret verschiebt vom 1. Januar 2027 auf den 1. Januar 2029 das Auslaufen einer Maßnahme, die verhindern soll, dass eine Nicht-Aktualisierung zur Abmeldung automatisch registrierter Öffentlichkeiten führt, die jedoch von France Travail weder überwacht noch entschädigt wird. Dieser Aufschub verlängert nicht die monatliche Rabattfrist für andere Arbeitsuchende. Die Änderung bezieht sich auf eine bestimmte Kategorie von Registranten, nicht auf die allgemeine Erneuerungsregel.

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