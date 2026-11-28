Ukrainische Hilfskräfte beendeten ihre Suche am Samstag in Nijyn. Der Streik am Vortag eines Unternehmens führte nach Angaben der regionalen Behörden zu sieben Toten und sieben Verletzten.

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Sieben Menschen wurden am Freitag, dem 27. November, bei einem russischen Streik auf ein Unternehmen in Nijyn, Nordukraine, getötet und sieben verletzt, so die Verwaltung der Region Tschernihiw. Rescue beendete ihre Suche am Samstagmorgen und zeigte an, dass eine Person lebendig aus den Trümmern extrahiert worden war.

Der Streik traf das Unternehmen am Freitag. Das Rathaus hatte drei Tote und sieben Verwundete angekündigt, während die Rettungskräfte noch dort arbeiteten. Die neue Einschätzung wurde nach der Untersuchung von den ukrainischen Rettungsdiensten mitgeteilt und vom Leiter der Regionalverwaltung, Viacheslav Chaous, bestätigt. Das Rettungsteam berichtete, dass es 55 Responder mobilisiert hatte, darunter zwei zynophile Teams.

Ein Tag der Trauer in Nijyn

Die Gemeinde erklärte am Samstag, den 28. November, den Tag der Trauer zum Gedenken an die Opfer. Die beiden aufeinanderfolgenden Bilanzen decken den gleichen Streik ab. Die regionalen Behörden unterscheiden dies von der gesamten Region Tschernihiw, die acht Tote und zehn Verletzte in dem von ihnen untersuchten Zeitraum von 24 Stunden bedeutet.

Eine weitere Welle von Angriffen in der Nacht

Die ukrainische Luftwaffe gibt bekannt, dass Russland in der Nacht vom 27. zum 28. November 162 Drohnen gestartet hat. In ihrer Zwischenbefragung, die um 0800 Kiewer Zeit gestoppt wurde, meldete sie 141 abgeschossene oder neutralisierte Flugzeuge und meldete Auswirkungen an 13 Standorten. Diese militärische Bilanz stellt keine menschliche Bewertung dar und deckt nicht den Streik ab, der Nijyns Unternehmen am Freitag getroffen hat.

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