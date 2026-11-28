Über Anschläge in Kfar Tebnit berichtet, Beschränkungen des Beirut-Marathons, 15 Verwundete in Sanaa nach Angaben der Houthis, geschlossene Passagen im Irak und Wahlen in Taiwan.

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Streiks wurden am Samstagmorgen in Kfar Tebnit gemeldet. Beirut bereitet sich darauf vor, die Straßen des Sonntagsmarathons zu schließen. Im Jemen meldeten die Behörden in Sana’a 15 Verletzte. Im Irak schloss Bagdad zwei Grenzübergänge, einen an der iranischen und einen an der syrischen Grenze.

Samstag, 28. November 2026, Ausgabe mittags, Beiruter Zeit.

Südlibanon: Anschläge in Kfar Tebnit gemeldet

Über israelische Angriffe wurde am Samstagmorgen auf Kfar Tebnit im Distrikt Nabatiyah berichtet. Lokale Informationen sind konsistent über die betroffene Gemeinde, aber der genaue Zeitpunkt der Streiks und ihre Folgen sind nicht festgelegt. Keine bestätigten menschlichen Ergebnisse waren am späten Morgen verfügbar. Dies ist eine neue Episode nach den Schießereien am Freitag in der Nähe des Ortes berichtet. Die gemeldeten Streiks auf den Höhen von Ain al-Tinah im westlichen Bekaa gehen auf Donnerstagabend zurück.

Beirut: Marathon-Beschränkungen beginnen heute Abend

Die internen Sicherheitskräfte kündigten ein Verbot der Stationierung auf der Route ab 21.00 Uhr an diesem Samstag und dann um 22.00 Uhr die Schließung des Märtyrerplatzes vor dem An-Nahar-Gebäude an. Verkehrsbeschränkungen auf der Strecke müssen am Sonntag um 4:30 Uhr wirksam werden. Das von den Organisatoren angeforderte Freigabefenster beginnt früher als das Polizeiverbot: Sie laden die Fahrer ein, ihr Fahrzeug bereits am Samstagmorgen auf der Strecke zu lassen.

Für Sonntag prognostiziert der libanesische Wetterdienst einen allmählichen Rückgang der Temperaturen und Schauer, wenn sich die Störung nähert. Das Bulletin erlaubt es nicht, die Stunde einer ersten Dusche auf der Route festzulegen.

Jemen: 15 Verletzte in Sanaa laut Huthi-Behörden

Das Gesundheitsministerium der Huthis meldet 15 verletzte Zivilisten, darunter zwei Frauen, im Stadtteil Bir Abu Shamla in Sana’a. Er schrieb den Streik Saudi-Arabien zu. Die Koalition hat diese Operation in den verfügbaren Erklärungen nicht bestätigt. Die Huthis berichteten auch von einem Brand in einem Kraftwerk in der Hafenstadt Mokha, ohne menschliche Ergebnisse bekannt zu geben oder die Kürzungen zu quantifizieren.

Die Koalition gab separat bekannt, dass ihre Luftverteidigung eine Marschflugkörper abgefangen hatte, die von den Houthis in Richtung der Region Riad gestartet wurde. Sein Sprecher gab keinen Bodencheck. Die Ankündigungen ermöglichen keine Verbindung zwischen dem Abhören und dem in Sanaa gemeldeten Streik.

Irak: zwei geschlossene Grenzübergänge ohne allgemeine Entscheidung an der iranischen Grenze

Das Grenzschutzkommando kündigte die Schließung von Bashta in der Provinz Halabja und von Al-Walid nördlich von Rabia an. Die erste Passage betrachtet den Iran, die zweite Syrien. Außenminister Fouad Hussein gab am 7. November bekannt, dass Washington nur zwei Grenzübergänge zum Iran beibehalten wolle. Sie hatte diesen Antrag am 13. November für unmöglich befunden. Die beiden Schließungen vom 26. November beweisen nicht, dass Bagdad die amerikanische Forderung akzeptiert hat.

Taiwan: Kommunalabstimmung und Atomreferendum geschlossen

Die taiwanesischen Wähler stimmten am Samstag für Bürgermeister, County Chiefs und andere lokale Vertreter. In Taipeh hatte der scheidende Bürgermeister Chiang Wan-an von Kuomintang als Gegner Puma Shen von der Progressive Democratic Party. Auf einem separaten Stimmzettel stimmten die Wähler dafür, die Politik eines Landes ohne Kernenergie aufzugeben. Das Referendum war ab dem Alter von 18 Jahren offen, verglichen mit 20 Jahren für Kommunalwahlen. Die Büros schlossen um 16 Uhr in Taiwan oder 10 Uhr in Beirut, und die Zählung geht weiter.

Frankreich: Bürgerkonvent hört das Finanzministerium

Die 150 Personen, die vom Los für den Konvent über die öffentlichen Finanzen gezogen wurden, begannen ihre Arbeit am Freitag im Palais d’Iéna. Die Chefvolkswirtin des Finanzministeriums, Dorothée Rouzet, soll am Samstag um 14.30 Uhr Pariser Zeit gehört werden. Das Übereinkommen prüft die Rechnungen des Staates, der Gemeinschaften und der Sozialversicherung. Ihre Vorschläge werden im März 2027 erwartet; Sie werden die Abstimmung des Parlaments über den Haushalt nicht ersetzen.

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