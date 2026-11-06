Ukraine: Selenskyj fürchtet Streiks

Wolodymyr Selenskyj erklärt am 6. November 2026, dass er Informationen über neue russische Streiks in Vorbereitung hat. Es bezieht sich auf den Energiesektor, die Dnipro-Brücken und die zivile Infrastruktur. Der ukrainische Präsident fordert eine schnellere Lieferung von Patriot-Raketen und kündigt weitere Reparaturteams an. Er erwähnt auch Vereinbarungen über Energieanlagen mit mehreren europäischen Partnern. Die Warnung gibt nicht den Zeitpunkt oder das Ausmaß der erwarteten Angriffe an und die aufgerufenen Informationen sind nicht öffentlich.

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Selenskyj fürchtet russische Streiks gegen den ukrainischen Energiesektor, Dnipro-Brücken und die zivile Infrastruktur. Der ukrainische Präsident gab diese Warnung am Freitag, den 6. November 2026, in seiner Abendansprache heraus. Er behauptet, er habe Informationen über einen Angriff in Vorbereitung und bittet die Partner von Kiew, ihre Lieferung von Patriot-Abfangraketen zu beschleunigen.

Wolodymyr Selenskyj berichtet, dass die Streitkräfte und die Luftwaffe sich auf diese Bedrohung vorbereiten. Sie gibt weder das Datum noch den Umfang des Vorhabens an, das sie vorwegzunehmen vorgibt. Die genannten Informationen werden nicht veröffentlicht. Seine Intervention beschreibt somit ein von den ukrainischen Behörden angekündigtes Risiko, nicht eine neue Serie von Streiks, die bereits gefunden wurden.

Selenskyj fürchtet Streiks und fordert Abfangjäger

Der Staatschef besteht auf der Dringlichkeit von Luftverteidigungslieferungen. Insbesondere forderte er die Vereinigten Staaten auf, die notwendigen Raketen für Patriot-Batterien bereitzustellen. Ihm zufolge beeinflussen Lieferzeiten direkt den Schutz der Anlagen.

Der Präsident kündigte auch Vereinbarungen mit mehreren Partnern an, um Energieausrüstung zu erhalten. Er zitierte Deutschland, Spanien und die Slowakei. Diese Materialien sollen für Reparaturen und Reserven verwendet werden. Es gibt keine Angaben über die Mengen oder den Zeitpunkt ihrer Ankunft.

Mehr Teams reparieren das Netzwerk

Nach Gesprächen mit Militär, Regierung und Energiebeamten kündigte Zelensky eine Erhöhung der Anzahl der Reparaturteams an. Die Streitkräfte müssen auch zu Interventionen nach Angriffen beitragen. Die Regierung arbeite daran, sagte er, die Lieferung der notwendigen Ausrüstung zu beschleunigen.

Es beschreibt Angriffe auf Netzwerke, Transformatoren und Verteilungsgeräte. Nach seiner Erklärung kann dieser Schaden regionale Engpässe verursachen, auch wenn die Stromerzeugung ausreichend bleibt. Die Sanierung von Links und Posts wird ebenso wichtig wie die Produktionskapazität.

In Kiew sind die Folgen der Anschläge bereits auf Strom, Wasser und Verkehr zu spüren. Schnitte stören das tägliche Leben, wenn die Temperaturen gegen Null gehen. Dieser Kontext stellt die Forderung nach Abfangjägern und Reparaturmitteln unmittelbar in Frage.

Schließlich sagte der Präsident, er habe die Bedürfnisse der Ukraine vor dem Winter mit den nordischen und baltischen Ländern besprochen. Er kündigte die Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen mit den Partnern in Kiew an und forderte die Bevölkerung auf, hinsichtlich der Gefahr von Raketen vorsichtig zu bleiben.

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