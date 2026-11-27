Der ukrainische Präsident wirft Washington vor, dem Nahen Osten Priorität einzuräumen. Er behauptet, dass die US-Lieferungen von Flugabwehrraketen langsam sind, während die EU ihre Diskussionen über zusätzliche Hilfe auf Dezember verweist.

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Der ukrainische Präsident wirft Washington vor, dem Nahen Osten Priorität einzuräumen. Er behauptet, dass die US-Lieferungen von Flugabwehrraketen langsam sind, während die EU ihre Diskussionen über zusätzliche Hilfe auf Dezember verweist.

Wolodymyr Selenskyj forderte die Vereinigten Staaten auf, den Druck auf Russland in einem Interview am Freitag, den 27. November, zu erhöhen. Der ukrainische Präsident stellt die Haltung Washingtons in den Gesprächen in Frage und sagt, dass sich die Priorität, die dem Nahen Osten eingeräumt wird, in der US-Hilfe für die Ukraine widerspiegelt. Die Erklärung geht nicht mit der Ankündigung einer neuen US-Sanktion oder einer Änderung des Zeitplans für die Verhandlungen einher.

Kiew fordert Washingtons Position als Vermittler heraus

Zelensky sagte, dass Donald Trump Wladimir Putin nach ihrem Treffen in China als Freund vorgestellt habe. Er glaubt, dass die Neutralität, die die Vereinigten Staaten in ihrer Vermittlung an den Tag legen, nicht genug Unterschied macht zwischen dem Land, das die Invasion gestartet hat, und dem Land, das sie erlitten hat. Er fordert Washington auf, sein Gewicht zu nutzen, um Zugeständnisse von Moskau zu bekommen.

Luftverteidigungslieferungen im Kern von Meinungsverschiedenheiten

Der ukrainische Präsident behauptete auch, dass die US-Lieferungen von Patriot-Raketen langsam waren, während der Ukraine Abfangjäger gegen ballistische Raketen fehlten. Ihm zufolge widmet Washington dem Nahen Osten mehr Aufmerksamkeit. Er quantifizierte keine verspäteten Lieferungen und kein neuer Pentagon-Kalender wurde als Reaktion auf dieses Interview angekündigt.

Am Tag zuvor kündigte Zelensky an, dass Kiew mit seinen Partnern zusammenarbeitet, um zusätzliche Unterstützung zum Schutz seiner Infrastruktur zu leisten. Er hatte auch gesagt, dass sich Russland nach den ihm vorliegenden Informationen auf einen weiteren großen Streik vorbereite. Diese Warnung war nicht die Ankündigung eines Angriffs, der bereits stattgefunden hatte.

Europa verweist Gespräche über zusätzliche Hilfe auf Dezember

In Brüssel sagte der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, dass 24 Staaten das zusätzliche Finanzierungsprojekt für 2027 unterstützten, darunter Bulgarien allein für die nichtmilitärische Komponente. Der Kommissionsvorschlag kann bis zu 45 Milliarden Euro betragen. Die Staats- und Regierungschefs müssen im Dezember auf das Thema zurückkommen: Diese politische Unterstützung ist es nicht wert, den Kredit oder den Zahlungsplan anzunehmen.

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