In dieser Erklärung zu LIFE for Relief and Development spricht Tasneem Elridi mit Mabrouk Shubail über die Bedürfnisse vertriebener Familien im Jemen, insbesondere in Taez und Lahj.

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Tasneem Elridi

369.000 vertriebene notwendige humanitäre hilfe zum überleben.

notwendige humanitäre hilfe zum überleben. Taëz und Lahj gehören zu den wichtigsten herkunftsgouvernements für binnenvertriebene und erfordern eine stärkere mobilisierung humanitärer anstrengungen.

gehören zu den wichtigsten herkunftsgouvernements für binnenvertriebene und erfordern eine stärkere mobilisierung humanitärer anstrengungen. Frauen und Kindergehören zu den am stärksten vom konflikt betroffenen bevölkerungsgruppen.

Die Binnenvertreibung im Jemen geht weiter, vor dem Hintergrund, dass sich die Folgen des Konflikts verschärfen und der humanitäre Druck auf die betroffenen Familien zunimmt. Laut dem in diesem Monat von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) im Jemen veröffentlichten Bericht wurden seit Anfang des Jahres 369.012 Menschen, die 61.502 Haushalte repräsentieren, vertrieben.

Aus dem Bericht geht hervor, dass das Gouvernement Taez mit 48 Prozent der Gesamtzahl das wichtigste Herkunftsgouvernement für Binnenvertriebene ist. Es folgen das Gouvernement Lahj mit 45 Prozent und Al-Hodeida mit 3 Prozent. Die restlichen 4 Prozent stammen aus mehreren anderen Gouvernements, darunter Marib, Al-Dhale, Ibb, Aden, Abyan, Sanaa, Hajjah, Shabwa, Al-Bayda, Al-Jawf, Al-Mahwit, Dhamar und Hadramaout.

Frauen und Kinder in den am stärksten betroffenen Bevölkerungsgruppen

Angesichts dieser wachsenden humanitären Krise haben mehrere humanitäre Organisationen begonnen, Initiativen zu ergreifen, um Menschen in Not zu helfen. Um die Situation vor Ort besser zu verstehen, trafen wir uns mit dem Ingenieur Mabrouk Shubail, dem Direktor des Büros von LIFE for Relief and Development im Jemen. Er verwies auf die humanitäre Realität, die Schwierigkeiten der vertriebenen Familien und die Herausforderungen der humanitären Akteure.

Hier ist das Interview, das er uns gegeben hat:

Könnten Sie uns zunächst erklären, wie die humanitäre Lage im Jemen nach der Eskalation der politischen Spannungen in der Region aussieht?

Sicherlich. Nach Angaben des humanitären Bedarfs- und Reaktionsplans der Vereinten Nationen für 2026 und UNICEF-Daten benötigen rund 22,3 Millionen Menschen im Jemen humanitäre Hilfe, von denen 10,95 Millionen Frauen und Mädchen Hilfe und Schutz benötigen.

Darüber hinaus leiden etwa 2,2 Millionen Kinder unter fünf Jahren an akuter Unterernährung, während 1,3 Millionen schwangere und stillende Frauen von Unterernährung bedroht sind. Mehr als 7 Millionen Kinder sind ebenfalls einem erhöhten Schutzrisiko ausgesetzt, während etwa 4,5 Millionen Kindern der Zugang zu Bildung verwehrt wird.

Diese Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der humanitären Folgen des Konflikts, die vor allem Frauen und Kinder betreffen.

Schutzbewertungen zeigen deutlich die Risiken für Frauen und Kinder. Warum sind diese Gruppen besonders anfällig?

Im Allgemeinen sind Frauen und Kinder, die in Konflikt- und Fluchtgebieten leben, mit kumulativen humanitären, gesundheitlichen, psychologischen und sozialen Risiken konfrontiert. Ihr Leiden beschränkt sich nicht auf den Verlust ihrer Häuser oder die Flucht von Kampfzonen. Dazu gehören auch Bedrohungen ihrer körperlichen Unversehrtheit, der Entzug wesentlicher Dienstleistungen und die Exposition gegenüber verschiedenen Formen von Gewalt, Ausbeutung und Belästigung in prekären und unsicheren Unterkünften.

Als sich die Situation im Jemen verschlechterte, wurden immer mehr Haushalte von Frauen geleitet. Wiederholte Bewegungen verschlimmern ihre Schwierigkeiten, insbesondere durch den Mangel an geeigneten Unterkunftsstrukturen, Überfüllung der verfügbaren Flächen und unzureichenden Wohnraum.

Hinzu kommen die Gesundheitsrisiken, die mit chronischen Krankheiten verbunden sind, von denen einige Familienmitglieder betroffen sind, der Ausbruch und die Ausbreitung von Krankheiten und der Mangel an Impfstoffen. Psychologische Erste Hilfe und Krisenunterstützungsdienste fehlen ebenfalls, während sie wesentliche Interventionen sind, um den sofortigen Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten.

Wie beurteilen Sie die humanitären Bedürfnisse von Vertriebenen?

Angesichts der sich durch den erneuten Konflikt im Jemen verschlechternden humanitären Situation haben viele Familien ihre Häuser und ihr Eigentum verloren. Infolgedessen hat der Bedarf an humanitärer Soforthilfe erheblich zugenommen, einschließlich der Bereitstellung von Unterkünften für vertriebene und betroffene Familien, der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, der Linderung ihres Leids und der Stärkung ihrer Kapazitäten zur Bewältigung der Folgen der Vertreibung.

Die Exekutiveinheit für die Verwaltung von Lagern für Binnenvertriebene, die dem Büro des jemenitischen Ministerpräsidenten unterstellt ist, betonte, dass vertriebene Familien mit mehreren grundlegenden humanitären Bedürfnissen konfrontiert sind, die dringendes Eingreifen erfordern. Zu den wichtigsten Prioritäten gehören:

Nahrungsmittelhilfe: versorgung der betroffenen haushalte mit nahrungsmitteln und grundbedürfnissen.

versorgung der betroffenen haushalte mit nahrungsmitteln und grundbedürfnissen. Wasser, Sanitäreinrichtungen und Hygiene (EAH/WASH): gewährleistung des zugangs zu sicherem trinkwasser, hygieneprodukten und angemessenen sanitären einrichtungen.

gewährleistung des zugangs zu sicherem trinkwasser, hygieneprodukten und angemessenen sanitären einrichtungen. Gesundheit: gewährleistung des zugangs zu den erforderlichen gesundheitsdiensten und der betreuung von vertriebenen.

gewährleistung des zugangs zu den erforderlichen gesundheitsdiensten und der betreuung von vertriebenen. Unterkunft und Unterkunft: bereitstellung geeigneter unterkunfts- und unterbringungsmaterialien, um familien vor prekären lebensbedingungen zu schützen.

bereitstellung geeigneter unterkunfts- und unterbringungsmaterialien, um familien vor prekären lebensbedingungen zu schützen. Schutz: stärkung der schutzmaßnahmen für binnenvertriebene, insbesondere für die am stärksten gefährdeten gruppen.

stärkung der schutzmaßnahmen für binnenvertriebene, insbesondere für die am stärksten gefährdeten gruppen. Lebensunterhalt und finanzielle Unterstützung:familien unterstützen, damit sie ihre fähigkeit wiedererlangen können, ihre grundbedürfnisse zu befriedigen.

Angesichts dieser Indikatoren fordert der Bericht dringend die Mobilisierung von Finanzmitteln und Ressourcen sowie die Stärkung der operativen Kapazitäten, um den Umfang der koordinierten humanitären Hilfe zu erweitern und die notwendige Unterstützung für vertriebene Familien bereitzustellen.

Wie können humanitäre Akteure die Handlungsprioritäten angesichts so vieler Menschen in Not bestimmen?

Die grundlegende Aufgabe der humanitären Akteure besteht darin, sicherzustellen, dass jeder Mensch Zugang zu den für sein Überleben notwendigen Mitteln hat. Das zunehmende Ausmaß der Vertreibung sowie die Verteilung der betroffenen Familien in 10 Gouvernements und 59 Distrikten machen es unerlässlich, die Koordinierung zwischen humanitären Organisationen zu verstärken und die gemeinsamen Anstrengungen zu intensivieren, um den wachsenden Bedürfnissen gerecht zu werden und sicherzustellen, dass die Hilfe die bedürftigsten Haushalte erreicht.

Wir haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um Gebiete zu identifizieren, die noch keine humanitäre Hilfe erhalten haben, die dringendsten Situationen zu ermitteln und die Bedürfnisse der am stärksten gefährdeten Familien zu bewerten.

Die Interventionen, die wir in den Gouvernements von Taez und Lahj vorbereiten, betreffen Lager für Binnenvertriebene und umfassen die Verteilung von lebenswichtiger Haushaltsausrüstung. Dazu gehören Schaumstoffmatratzen und -kissen, große Schlafmatratzen, Matten, Zweibrenner-Gasherde mit Küchenutensilien, Teller, Zwei-Gallonen-Wasserbehälter, 20-Liter-Wassereimer und 25-Liter-Gasflaschen.

In der ersten Phase arbeiteten wir daran, etwa 600 Familien zu versorgen. Wir setzen die Zählung der ärmsten Haushalte fort, um unsere Intervention zu erweitern und eine noch größere Anzahl von Begünstigten zu erreichen.

In Ihrer Eigenschaft als Direktor von LIFE for Relief undEntwicklungwas sind die größten Herausforderungen, vor denen Sie im Jemen stehen?

Einige Herausforderungen gehen über die Möglichkeiten einer einzelnen humanitären Organisation hinaus und erfordern eine kollektive Mobilisierung und Zusammenarbeit zwischen allen relevanten Akteuren. Der Bedarf ist aufgrund der wachsenden Zahl von Menschen, die von der Erweiterung des Konflikts betroffen sind, beträchtlich.

Es ist daher von entscheidender Bedeutung, die Anstrengungen zu bündeln, um die ärmsten und schutzbedürftigsten Familien zu erreichen, die Listen der Begünstigten zu überprüfen und zu aktualisieren, um diejenigen auszuschließen, die nicht direkt von der Krise betroffen sind, und die direkte Bereitstellung von Hilfe für die Begünstigten vor Ort sicherzustellen.

Wir glauben jedoch, dass diese Herausforderungen überwunden werden können.

LIFE arbeitet seit 34 Jahren im Jemen. Diese lange Erfahrung hat es uns ermöglicht, ein gründliches Wissen über das Land, seine Realitäten und die Art der humanitären Bedürfnisse seiner Menschen zu erlangen.

Deshalb arbeiten wir parallel in verschiedenen Regionen, dank unserer Teams in mehreren Gouvernements. Diese Teams arbeiten in enger Abstimmung, um die Bedarfsanalyse zu beschleunigen und die rechtzeitige Durchführung humanitärer Interventionen sicherzustellen.

Weitere Informationen:

https://lifeussa.org/#social-media

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