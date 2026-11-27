Die libanesische Armee verkündet vier Festnahmen nach einer Schießerei in Laylaki, Bezirk Baabda. Es bezieht sich auf einen persönlichen Streit und gibt nicht die Anzahl der Opfer an.

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Die libanesische Armee kündigte vier Festnahmen nach den Schießereien am Donnerstag, dem 26. November, in Laylaki, Bezirk Baabda an. Das Armeekommando stellt den Ursprung des Falles in einen persönlichen Streit. Er bestätigte, dass Menschen betroffen waren, ohne irgendwelche Zahlen zu nennen oder das Follow-up zu spezifizieren.

Vier Festnahmen von der Armee bestätigt

Der Befehl zeigt an, dass eine Einheit intervenierte, um die Konfrontation zu beenden, und dass vier Personen anschließend verhaftet wurden. Die Forschung ging weiter, laut der Pressemitteilung vom 26. November. Die Armee gibt nicht die Rolle an, die sie jeder der verhafteten Personen zuweist oder die das Feuer eröffnet haben. Eine Festnahme ist keine Anklage oder Verurteilung.

Die Bilanz und der genaue Ursprung des Streits müssen noch ermittelt werden

Die ersten Bewertungen variierten. Einige berichteten von Verletzungen, andere berichteten auch von Todesfällen. Die militärische Erklärung bestätigt nicht die Zahl der Opfer oder erlaubt die Trennung dieser Zahlen. Sie bestätigt auch nicht die genaue Ursache des Streits, die über die Einstufung eines persönlichen Streits hinausgeht.

In diesem Kommuniqué wird keine Entscheidung der Staatsanwaltschaft oder Kriminalisierung angegeben. Es gibt nichts in den offiziellen Beweisen, die verfügbar sind, um die Schüsse einer Partei zuzuschreiben. Individuelle Verantwortlichkeiten und die menschliche Bewertung müssen von der Untersuchung und den zuständigen Behörden noch festgelegt werden.

Illustration: Die libanesische Armee, ein Archivfoto, das im Februar 2025 von der Direction de l ́Orientation veröffentlicht wurde. Dieses Bild zeigt nicht Laylakis Intervention.

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