Die Malausstellung von Shereen Kouwatly ist vom 2. bis 20. Dezember 2026 von 15 bis 19 Uhr in NoCK im Saifi-Distrikt von Beirut für die Öffentlichkeit zugänglich.

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Shereen Kouwatly präsentiert « Was bleibt begraben » bei No Chef in the Kitchen (NoCK), im Saifi-Distrikt von Beirut. Die Ausstellung, präsentiert von NoCK und Menart Fair unter der Polizeistation in Laured-Hauteville, ist vom 2. bis 20. Dezember 2026 von 15 bis 19 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.

Erinnerung als Ausgangspunkt

In Shereen Kouwatlys Leinwänden entstehen organische Formen aus Schichten lichtdurchlässiger Farben. Die Ausstellung bringt dieses Werk der Erinnerung und dem Gefühl der Zugehörigkeit näher: Was bleibt von der Idee des « Zuhause », wenn es von einem bestimmten Ort losgelöst ist? Diese Frage erweitert in Beirut das Thema « Wo ist zu Hause? », gewählt von Menart Fair für seine Pariser Ausgabe im Oktober.

Praktische Informationen

Öffentlicher Besuch: mittwoch 2 bis sonntag 20 dezember 2026, von 15 uhr bis 19 uhr, nach dem von den organisatoren angekündigten zeitplan.

mittwoch 2 bis sonntag 20 dezember 2026, von 15 uhr bis 19 uhr, nach dem von den organisatoren angekündigten zeitplan. Ort:NoCK (No Chef in the Kitchen), Émile Rayes Building, Youssef Hani Street, Saifi, Beirut.

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