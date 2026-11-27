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Am Donnerstag, dem 26. November, prüfte der Finanzausschuss eine Erklärung über unbezahlte Rechnungen und Befreiungen von Strom im Libanon. Sein Präsident, Ibrahim Kanaan, zitierte insgesamt 421 Millionen Dollar, darunter etwa 110 Millionen Dollar für kriegsbedingte Ausnahmen. Energieminister Joseph Saddi gab den Abgeordneten Listen der betroffenen Körperschaften; die öffentlichen Aufzeichnungen geben nicht den von jeder Person geschuldeten Betrag oder die bereits geleisteten Zahlungen an.

Drei Zahlen, die nicht dasselbe bezeichnen

Die der Kommission vorgelegten 421 Millionen Dollar addieren die kumulierten Rechnungen und Befreiungen. Die von Ibrahim Kanaan zitierten 110 Millionen beziehen sich auf Befreiungen vom Krieg; Seiner Ansicht nach sollte die Last eher auf dem Schatzamt als auf dem Elektriker liegen. Die im November genehmigten 100 Millionen fallen in eine dritte Kategorie: Dies ist der Betrag einer zusätzlichen Mittelausstattung, die dazu bestimmt ist, einen Teil der öffentlichen Rückstände zu bezahlen, nicht der bereits an EDL gezahlte Betrag.

Am 9. November hatte Kanaan eine Schätzung von 248 Mio. Forderungen gegenüber öffentlichen Körperschaften vorgelegt und einen Betrag von 428 Mio. durch Hinzufügung von Befreiungen angegeben. Der Bericht vom 26. November bietet keinen Post-to-Post-Abgleich zwischen diesen Zahlen und dem neuen Gesamtbetrag. Die Erhöhung von 428 Millionen auf 421 Millionen ermöglicht es daher nicht, von sieben Millionen zu sprechen.

Die Listen wurden gegeben, ihre Details werden nicht veröffentlicht

Die Debatte am 26. November betraf den Haushaltsentwurf für 2027. Der Ausschuss genehmigte den Betriebshaushalt des Ministeriums für Energie und Wasser und seiner Agenturen, ließ aber die Schulden zur Diskussion. Sein Präsident fragte, was mit den Beträgen passiert, die die Verwaltungen jedes Jahr registrieren, um Strom zu zahlen, während die Rechnungen unbezahlt bleiben. Er plant, bei der nächsten Sitzung eine Analyse der Verantwortlichkeiten und Kontrollen des Finanzministeriums vorzulegen.

Um die Konten abzugleichen, muss jede Organisation den in Rechnung gestellten Betrag, die Ausnahmen, den eingegebenen Kredit, die von EDL erhaltenen Zahlungen und den Restbetrag haben. Das Protokoll des Parlaments veröffentlicht diese Spalten nicht. Insbesondere erlaubt sie nicht, dass ein Krankenhaus, eine Gemeinde oder eine Verwaltung einen zahlenmäßigen Anteil an der angekündigten Gesamtsumme erhält.

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