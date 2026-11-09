Der IWF eröffnete am 9. November die zweite und dritte Überprüfung seines Programms für die Ukraine. Das Finanzministerium erwartet bis Ende 2026 zusätzliche 1,66 Milliarden US-Dollar, vorbehaltlich einer Entscheidung des Verwaltungsrats des Fonds. Die Konsultationen betreffen auch Reformen und die Vorbereitung des Haushalts 2027 in zweiter Lesung. Kiew hat im Rahmen des im Februar genehmigten Vierjahresprogramms bereits rund 2,2 Milliarden Dollar erhalten.

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Der IWF eröffnet am Montag, den 9. November 2026, zwei Überprüfungen seines Finanzierungsprogramms für die Ukraine. Ihr Ergebnis könnte es Kiew ermöglichen, bis Ende des Jahres weitere 1,7 Milliarden Dollar zu erhalten. Die Diskussionen konzentrierten sich auch auf den Haushalt 2027, dessen Hauptdaten noch mit dem Fonds abgeschlossen werden mussten.

Das ukrainische Finanzministerium bestätigt den Beginn von Treffen zwischen seinen Teams, der Nationalbank der Ukraine und den Experten des Internationalen Währungsfonds. Bei diesen Konsultationen sollten die bereits eingegangenen Verpflichtungen, die makroökonomische Lage und künftige Strukturreformen untersucht werden. Sie sind keine Zahlungsentscheidung.

IWF eröffnet zwei parallele Überprüfungen

Die Mission vereint die zweite und dritte Bewertung des erweiterten Kreditmechanismus, der mit dem englischen Akronym EFF bezeichnet wird. Seine Ständige Vertreterin in der Ukraine, Priscilla Toffano, sagte, der Handel betreffe die makroökonomische und fiskalische Politik sowie wichtige Strukturreformen.

Die Treffen finden in Lwiw und Warschau statt, unter Beteiligung einiger Experten aus der Ferne. Die ukrainischen Behörden müssen den Fortschritt des Programms und den künftigen Finanzierungsbedarf darlegen.

In seiner Veröffentlichung vom 9. November schätzt das Finanzministerium die erwartete Finanzierung auf rund 1,66 Milliarden US-Dollar. Sie ist ausdrücklich an eine Entscheidung des IWF-Direktoriums geknüpft. Der Betrag bleibt daher eine Finanzierungsperspektive und keine bereits vom Staat erhaltenen Einnahmen.

Budget 2027 im Mittelpunkt der Diskussionen

Die Regierung bereitet auch die zweite Lesung des Haushaltsentwurfs für 2027 vor. Das ukrainische Parlament, Werchowna Rada, unterstützte ihn am 28. Oktober in erster Lesung. Die Exekutive arbeitet jetzt an parlamentarischen Vorschlägen und einer überarbeiteten Version des Dokuments.

Die Abteilung plant, diesen Text nach Konsultationen mit dem IWF vorzulegen. Der Austausch sollte insbesondere die wichtigsten Haushaltssalden und Quellen der internationalen Unterstützung festlegen, die erforderlich sind, um den Bedarf des nächsten Jahres zu decken.

Für Kiew zählt die Zeitschrift auch in den Beziehungen zu anderen Finanzpartnern. Die Abteilung stellt den Erfolg des Jahres als ein wichtiges Element dar, um die Unterstützung über die erwartete Auszahlung des Fonds hinaus aufrechtzuerhalten.

Ein 8,1 Milliarden Dollar Programm

Der IWF-Direktorium genehmigte das aktuelle Programm am 26. Februar 2026 für vier Jahre, bis 2029. Sie zielt auf wirtschaftliche und finanzielle Stabilität, Schuldentragfähigkeit und weitere Reformen ab.

Benchmark Betrag in Dollar Lage EFF-Programm 2026-2029 8,1 milliarden Envelope im Februar genehmigt Bereits erhaltene Finanzierung Etwa 2,2 Milliarden Bezahlt für den ukrainischen Haushalt Finanzierung nach Überprüfungen erwartet Etwa 1,66 Milliarden Vorbehaltlich der Zustimmung des IWF

Diese Beträge entsprechen verschiedenen Phasen desselben Programms und sollten nicht addiert werden. Der IWF hatte die erste Überprüfung am 20. Juli abgeschlossen und eine Auszahlung von rund 690 Millionen US-Dollar ermöglicht. Die nächste erwartete Entscheidung betrifft nun die beiden am Montag eröffneten Überprüfungen.

Foto veröffentlicht am 9. November 2026 mit dem Treffen Kommuniqué: Finanzministerium der Ukraine, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Integrale Fotografie erhalten, typografische Bänder von Libnanews hinzugefügt. Datum der Schießerei nicht angegeben.

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