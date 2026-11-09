Die Gemeinde Khor Fakkan schloss den Strand von Al Luluyah am Montag, den 9. November vorübergehend, nachdem sie ölige Tischdecken am Ufer entdeckt hatte. Besucher werden ermutigt, die roten Flaggen zu respektieren und Schwimmen und Aktivitäten auf See in dem verbotenen Gebiet zu vermeiden. Reinigungsarbeiten sind im Gange. Die Ursache der Verschmutzung bleibt unbekannt und es wurde kein Zeitplan für die Wiedereröffnung angekündigt. Die Maßnahme betrifft diesen Strand an der Ostküste von Charjah.

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Ein Strand in Khor Fakkan, Al Luluyah, wurde am Montag, den 9. November 2026 vorübergehend geschlossen, nachdem ölige Tischdecken am Ufer entdeckt worden waren. Die Gemeinde stellt diese Entscheidung als Maßnahme des öffentlichen Schutzes dar. Der Ursprung der Verschmutzung und das Datum der Wiedereröffnung wurden nicht bekannt gegeben.

Khor Fakkan Strand vorsichtshalber geschlossen

Die Gemeindeberatung fordert Bewohner und Besucher auf, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen. Rote Flaggen signalisieren Schließung. Baden und Aktivitäten auf See sollten im verbotenen Gebiet vermieden werden.

Teams haben Sanierungsmaßnahmen eingeleitet, um Öl zu entfernen und das betreffende Küstengebiet zu sichern. Die Gemeinde beabsichtigt, nach Abschluss der Arbeiten und der Überprüfung der Sicherheitsbedingungen über ihre offiziellen Kanäle über die Wiedereröffnung zu kommunizieren.

Die angekündigte Schließung zielt auf Al Luluyah. Es allein ist keine Entscheidung an allen Stränden der Vereinigten Arabischen Emirate. Diejenigen, die einen Ausstieg auf dieser Website planen, müssen daher ihren Besuch bis zur offiziellen Aufhebung der Beschränkung verschieben.

Eine Ursache noch unbekannt

Kein Ölvolumen oder die Identifizierung der Quelle des Lecks wurde in den am Montagabend konsultierten Anzeigen veröffentlicht. Das Vorhandensein von Ölteppichen erlaubt es nicht, die Herkunft auf ein bestimmtes Schiff oder auf einen kürzlichen Zwischenfall auf See zurückzuführen.

Khor Fakkan liegt an der Ostküste des Emirats Sharjah mit Blick auf den Golf von Oman. Al Luluyah ist ein öffentlicher Strand, der vor allem von Familien besucht wird. Die Tourismusbehörde von Charjah präsentiert es in der Regel als Ort zum Schwimmen, Wandern und Camping, am Fuße der Reliefs der Ostküste.

Für Bewohner und Touristen bleibt das lokale Reservat nicht, um den geschlossenen Umkreis zu betreten und die vor Ort installierten Schilder zu respektieren. Es wurden keine konkreten Fristen für den Abschluss der Reinigung mitgeteilt.

Foto der Illustration: Strand von Khor Fakkan, 29. Januar 2015. Dieses Archiv zeigt nicht die aktuelle Verschmutzung oder notwendigerweise Al Luluyah. Foto Kamyana, via Wikimedia Commons, unter CC BY-SA 4.0Ganzes Foto, proportional verkleinert; Libnanews Dressing unter der gleichen Lizenz. Originalfoto und Credits.

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