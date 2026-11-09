Lens-Marseille: Abdallah bietet Sieg bei OM an

Die Olympique de Marseille gewann 2-1 auf dem Boden von RC Lens, Sonntag, 8. November 2026. Amine Gouiri eröffnete die Partitur in der zweiten Minute, vor dem Ausgleich von Florian Thauvin. In der zweiten Periode gab Keyliane Abdallah den Marseillais den Sieg in der 82. Minute. Das Team beendete den zehnten Tag der Ligue 1 mit 18 Punkten auf dem vierten Platz, zwei Einheiten hinter dem Pariser FC. Lens bleibt elfter vor dem internationalen Waffenstillstand.

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Die Olympique de Marseille schlug die RC Lens am Sonntag, den 8. November 2026 im Bollaert-Delelis-Stadion mit 2:1. Keyliane Abdallah erzielte das Tor in der 82. Minute. Der Sieger in Lens beendete den zehnten Tag der Ligue 1 mit 18 Punkten auf dem vierten Platz.

Marseille stand am Anfang und am Ende des Treffens. Amine Gouiri eröffnete die Partitur in der zweiten Minute. Florian Thauvin gleichte sich dem 20. entgegen, bevor der Ersatz von Marseille einen langen unentschlossenen Teil schnitt.

OM-Sieger in Lens: Abdallah entscheidet am Ende des Spiels

In der 78. Minute statt Amine Harit fand Keyliane Abdallah vier Minuten später den Zielweg. Die Aktion ist Teil einer Kombination von Igor Paixão und Angel Gomes. Amine Gouiri sah seinen Versuch im Land, aber der Ball kehrte zu Abdallah zurück, der nah schloss.

Dieses Ziel verwandelte ein noch ausgewogenes Ende des Treffens in eine Anzeigetafel. Marseille behielt seinen Vorteil bis zum letzten Pfiff. Für Lens wird die in der ersten Periode erreichte Legalisierung nicht ausgereicht haben, um einen Punkt zu nehmen.

Gouiri nutzt den Fehler aus, Thauvin antwortet

Die Lens Defense bot eine sofortige Öffnung für die OM. Ein schlechter Deal auf einem Backpass erlaubte es Gouiri, den Ball zu erholen und zu punkten. Nach nur zwei Minuten reagierte das Racing Team.

Florian Sotoca servierte Thauvin an der Oberfläche. Der Lansois-Kapitän registrierte den Kopfausgleich in der 20. Minute. Die beiden Mannschaften schlossen sich somit den Umkleidekabinen mit 1:1 an.

Jeffrey De Lange spielte eine wichtige Rolle im Widerstand von Marseille. Insbesondere lehnte die Wache eine Gelegenheit von Yassine Titraoui vor der Pause ab. In der zweiten Periode antwortete er erneut vor Matthew Udol. Lens konnte diese Situationen nicht in einen Vorteil umwandeln.

Marseille kehrt zu zwei Podiumspunkten zurück

Der Erfolg brachte drei Punkte nach Marseille, jetzt viert mit 18 Einheiten. Der Pariser FC, dritter, zählt 20. Lille belegte mit 21 Punkten den zweiten Platz und Paris Saint-Germain führte die Gesamtwertung mit 23 Punkten an. Daher bleibt das Team zwei Längen vom Podium und fünf vom Führenden.

Dieser Sieg ist der fünfte in Folge der Marseillais in der Meisterschaft. Es verlängert ihre Erholung vor dem internationalen Waffenstillstand. Lens belegte mit 13 Punkten den 11. Platz, fünf weniger als sein Abendgegner.

Racing wird Toulouse am Samstag, den 21. November um 20:45 Uhr empfangen. Dieser nächste Termin in Bollaert-Delelis wird nach der Unterbrechung der Meisterschaft im Zusammenhang mit den nationalen Auswahlen stattfinden.

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