ADISQ: Lou-Adriane Cassidy zweimal belohnt

Lou-Adriane Cassidy gewann die Félix de l’artiste féminine de l’année et du spectacle de l’année am Sonntag, den 8. November 2026 in Montreal während der 48. ADISQ Gala. Die zweite Auszeichnung ist Trist Animal, die Show, die um sein viertes Album herum aufgebaut wurde. Dieses Double verlängert eine Woche, die bereits durch eine Belohnung für den Rekord selbst in der Kategorie der zeitgenössischen Erwachsenen gekennzeichnet ist. Der am Place des Arts organisierte Abend ermöglichte es, mehrere Facetten der Szene in Quebec zu unterscheiden. Für Cassidy verbinden die beiden Sunday Awards eine Anerkennung des Dolmetschers mit der des Bühnenwerks. Sie belohnen daher nicht genau die gleiche Leistung, auch wenn sie sich auf den gleichen künstlerischen Zyklus beziehen.

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Lou-Adriane Cassidy gewann die Félix de l’artiste féminine de l’année et du spectacle de l’année am Sonntag, den 8. November 2026 in Montreal während der 48. ADISQ Gala. Die zweite Auszeichnung ist Trist Animal, die Show, die um sein viertes Album herum aufgebaut wurde. Dieses Double verlängert eine Woche, die bereits durch eine Belohnung für den Rekord selbst in der Kategorie der zeitgenössischen Erwachsenen gekennzeichnet ist.

Der am Place des Arts organisierte Abend ermöglichte es, mehrere Facetten der Szene in Quebec zu unterscheiden. Für Cassidy verbinden die beiden Sunday Awards eine Anerkennung des Interpreten mit der eines Bühnenwerks. Sie belohnen daher nicht genau die gleiche Leistung, auch wenn sie sich auf den gleichen künstlerischen Zyklus beziehen.

Sad Animal, vom Rekord bis zur Bühne

Der Félix der Show des Jahres gibt Trist Animal einen zentralen Platz in den Charts des Künstlers. Dieser Titel bezieht sich sowohl auf ein Album als auch auf die daraus resultierende Tour. Am Mittwoch, den 4. November, hatte die Premier Gala bereits die Aufnahme in der Album-Kategorie des Jahres, einem zeitgenössischen Erwachsenen, ausgezeichnet. Vier Tage später belohnte die Hauptzeremonie seine Übersetzung auf der Bühne.

Diese Chronologie ermöglicht es, die Abfolge von Anzeigen zu verstehen. ADISQ teilt seine Unterscheidungen auf mehrere Veranstaltungen, darunter die Industry Gala, die First Gala und die TV-Zeremonie. Ein am Mittwoch angekündigter Preis ist keine zusätzliche Belohnung am Sonntag. Ebenso werden die Auszeichnungen, die an Techniker in einer Produktion vergeben werden, nicht mit den Trophäen verwechselt, die an den Dolmetscher vergeben werden.

Die Arbeit rund um Sad Animal wurde auch in den technischen Kategorien anerkannt. Raoul Beaudins Liste vom 4. November hebt das Design der Beleuchtung und die Projektionen der Show hervor. Diese Auszeichnung erinnert daran, dass die Realisierung einer Tour über den Künstler hinaus ein Team mobilisiert, dessen Arbeit in Form des Konzerts teilnimmt.

Ein neuer Schritt nach Journal of a Werwolf

Sad Animal ist Teil einer Zeit der engen Ausgänge. Lou-Adriane Cassidy hatte das Journal d’un loup-garou Anfang 2025 vor diesem vierten Album vorgestellt. Die Programme seiner Sender beschreiben Trist Animal als separates Projekt mit eigener Show. Das Doppel vom 8. November belohnt diese Etappe und keine neue diskographische Veröffentlichung, die auf der Gala angekündigt wurde.

Cassidy setzte auch seine Anwesenheit auf der Bühne außerhalb von Quebec fort. Edmundston Arts Centre, New Brunswick, kündigte Trist Animal am 21. November 2026 an. Diese bevorstehende Performance veranschaulicht die Bewegung der Show im kanadischen frankophonen Raum, jenseits des Montrealer Abends.

Eine Liste, die einen Namen überschreitet

Cassidys Anerkennung ist Teil einer Ausgabe, die ebenfalls von Angine de Poitrine geprägt ist. Das Duo gehört zu den Gewinnern des 8. November, insbesondere in der Offenbarungskategorie des Jahres. Les Louanges wurde zum männlichen Künstler des Jahres ernannt.

Die nächste Frist, die in Edmundston angekündigt wird, ist jetzt ein Konzert am 21. November. Nach den Trophäen setzt Trist Animal sein Leben vor der Öffentlichkeit fort.

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