Dana Gas bestätigte am 9. November die Einstellung der Produktion in Khor Mor, Irakisch Kurdistan, nach einem angeblichen Drohnenangriff am Tag zuvor. Das Feuer wurde gelöscht und kein Mitarbeiter wurde verletzt, so das Unternehmen. Die Abschaltung stört die Stromerzeugung und die Versorgung mit heimischem Gas. Bagdad muss Flüssiggas an die Bewohner bis zur Erholung liefern. Eine gemeinsame Untersuchung muss die Umstände des Angriffs angeben, deren Täter nicht festgestellt werden.

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Khor Mor an der Haltestelle: Dana Gas bestätigte am Montag, den 9. November 2026 die Aussetzung der Produktion dieses irakischen Kurdistan Gaskraftwerks. Das Unternehmen verweist auf einen angeblichen Drohnenangriff in der Nacht zum 8. November. Das Feuer wurde gelöscht und kein Mitarbeiter wurde verletzt, so seine Aussage. Die Teams bewerten den Schaden vor einer Wiederherstellung, deren Zeitplan unbekannt bleibt.

Die Schließung betrifft eine wichtige Versorgungsquelle für Kraftwerke in der autonomen Region. Nach Angaben des Regionalministeriums für Elektrizität beraubte der Angriff das Netz von etwa 2,8 Gigawatt Produktion. Die Bewohner berichteten auch von Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Kochgas.

Khor Mor an der Haltestelle, die Versorgung mit gestörtem Strom

In ihrer gemeinsamen Erklärung vom 9. November haben die regionalen Ministerien für natürliche Ressourcen und Elektrizität den Angriff am Sonntag gegen 23 Uhr eingestellt. Sie nennen es « terroristisch » und verkünden, dass sie daran arbeiten, die Macht wiederherzustellen. Diese Einschränkung liegt in der Verantwortung der kurdischen Behörden; in ihrem Text wird keine verantwortliche Person benannt.

Dana Gas gibt an, dass es seine Reaktion mit der Regionalregierung Kurdistans und den irakischen Bundesbehörden koordiniert. Seine Ankündigung unterscheidet zwei Phasen: Feuerlöschung, bereits abgeschlossen, und dann Schadensbewertung, noch im Gange. Es bestätigt keinen Neustart der Installation.

Bagdad bittet um Inlandsgas

Das Regionalministerium für natürliche Ressourcen kündigte am Montag eine Haushaltsunterstützungsmaßnahme an. Der irakische Ministerpräsident Ali al-Zaidi beauftragte das Bundesministerium für Öl, die notwendigen Mengen an Flüssiggas zu liefern. Diese Versorgung muss die Bedürfnisse der Einwohner Kurdistans bis zur Erholung von Khor Mor decken.

Die Maßnahme betrifft inländisches Gas. Es handelt sich nicht um die Ankündigung einer Wiederherstellung der verlorenen Stromerzeugung. Die beiden Folgen der Schließung des Standortes erfordern getrennte Reaktionen: die Versorgung der Haushalte mit Brennstoff und die Wiederherstellung der Stromversorgung der Anlagen.

Gemeinsame Untersuchung beantragt

Das Büro des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte kündigte die Bildung einer gemeinsamen Untersuchungskommission mit den kurdischen Behörden an. Es muss die Umstände des Angriffs auf dem Gelände in der Provinz Souleimaniye feststellen.

Die konsultierten Pressemitteilungen erlauben nicht, dass der Angriff einer Gruppe oder einem Staat zugeschrieben wird. Dana Gas hat dem Markt nach seinen Bewertungen neue Informationen versprochen, ohne ein Datum der Reaktivierung anzugeben.

Illustrationsfoto: Souleimaniye, 17. November 2013, und nicht die Khor Mor-Site oder der Angriff von 2026. Foto: Diyar Muhammed / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Ganzheitliches Foto erhalten, typografisches Cover Libnanews unter der gleichen Lizenz:CC BY-SA 4.0.

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