Das österreichische Verfassungsgericht wird die Zulässigkeit der Berufung von Zalando prüfen. Die seit dem 1. Oktober geltende Steuer gilt für große Online-Verkäufer.

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Zalando fordert das österreichische Verfassungsgericht auf, die zwei Euro-Steuer auf Pakete, die vom Fernverkauf abgedeckt sind, zu streichen. In seinem am 27. November veröffentlichten Programm kündigte der Gerichtshof an, zunächst die Zulässigkeit der vor Inkrafttreten des Gesetzes eingereichten Beschwerde zu prüfen. Sie kündigte keine Aussetzung der Gebühr oder eine sachliche Entscheidung an.

Steuern gelten für Verkäufer über 100 Mio. EUR

Seit dem 1. Oktober 2026 hat Österreich in seinem Hoheitsgebiet Paketlieferungen zum Fernabsatz auferlegt. Die Schwelle wird auf der Grundlage des Umsatzes berechnet, den Österreich mit dem betreffenden Fernabsatz im vorangegangenen Geschäftsjahr erzielt hat. Sie muss 100 Millionen Euro übersteigen. Die Haftungsgesellschaft kann die zwei Euro pro geliefertem Paket berechnen oder pro Auftrag deklarieren, sofern diese Methode für das gesamte Berichtsquartal beibehalten wird.

Diese Auswahl zählt, wenn eine Bestellung in mehreren Sendungen eintrifft. Bei der Berechnung nach Paketen unterliegen zwei Lieferungen unter demselben Auftrag vier Euro Steuer; bei der Berechnung nach Auftrag ergeben sich zwei Euro. Der Schuldner ist der Online-Verkäufer oder die Plattform, auf die das Gesetz den Verkauf überträgt. Das Gesetz schafft keine Summe von zwei Euro, die jeder Empfänger der Lieferperson geben muss.

Die Maßnahme betrifft die Rücknahme im Lager und die Rolle der Marktplätze

Nach der Vorlage des Gerichts bestreitet Zalando den Unterschied in der Behandlung zwischen einer Fernzustellung und einer In-Store-Bestellung gemäß dem « Click and Collect » -Modell. Das Unternehmen kritisiert auch die Zuteilung von Verkäufen durch Drittanbieter an Marktplätze, wenn sie ihre Schnittstelle zur Verfügung stellen. Insbesondere beruft er sich auf den Grundsatz der Gleichheit, das Eigentumsrecht und die Freiheit, eine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben.

Die österreichische Steuer unterscheidet sich von den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einreise von Kleinpaketen in die Europäische Union: Ihr maßgeblicher Tatbestand ist nicht das Überschreiten der EU-Außengrenze. Sie umfasst Lieferungen nach Österreich, die unabhängig von den Zollformalitäten gesetzlich geregelt sind. In der Rechtssache G 197/2026 ist zunächst zu klären, ob die vor dem 1. Oktober eingereichte Einzelbeschwerde geprüft werden kann.

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