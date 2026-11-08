Ukraine: Frankreich in Abu Dhabi

Jean-Noël Barrot kündigte am Sonntag, den 8. November an, dass Frankreich an den für den 10. und 11. November in Abu Dhabi geplanten Gesprächen über die Ukraine teilnehmen werde. Der Minister versichert, dass die Europäer vertreten sein werden, gibt aber noch nicht an, wer die französische Position vertreten wird. Die Gespräche sollten die ukrainischen, russischen und amerikanischen Delegationen unter Vermittlung Washingtons zusammenbringen. Paris will den europäischen Erwartungen Gehör verschaffen. Das genaue Format dieser Teilnahme muss noch festgelegt werden, da die russischen Streiks in der Ukraine weitergehen.

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Frankreich in Abu Dhabi: Jean-Noël Barrot kündigte am Sonntag, den 8. November, die Teilnahme Frankreichs an den Gesprächen über den Krieg in der Ukraine an. Die Gespräche sind für den 10. und 11. November in den Vereinigten Arabischen Emiraten zwischen ukrainischen, russischen und amerikanischen Delegationen geplant. Der Außenminister versicherte auch, dass die Europäer vertreten sein würden. Er hat den französischen Vertreter noch nicht ernannt.

Diese Ankündigung spezifiziert den Platz von Paris in einem diplomatischen Termin bereits im Kalender. Die Termine des Treffens waren bekannt, aber die französische Teilnahme war nicht detailliert. Die Diskussionen müssen einen Verhandlungsprozess wieder aufnehmen, der ohne entscheidende Fortschritte bei der Beilegung des Krieges bleibt.

Frankreich in Abu Dhabi, mit welchem Vertreter?

« Frankreich wird am Tisch sitzen », sagte Jean-Noël Barrot während eines Radio- und Fernsehinterviews am Sonntag. Der Minister bestätigte die französische Präsenz in der Hauptstadt der Emirate, während er die Identität der Person, die für die Vertretung von Paris verantwortlich ist, offen ließ.

Also kündigte er seine eigene Vertreibung nicht an. Sein Beitrag verdeutlichte auch nicht das Niveau der französischen Delegation. Diese Elemente sind noch vor der Eröffnung der Gespräche am Dienstag, dem 10. November, anhängig.

Die Ankündigung betrifft die Teilnahme an einem bevorstehenden Treffen. Es handelt sich nicht um die Ankündigung eines Waffenstillstands oder eines Abkommens zwischen Kiew und Moskau. Die Delegationen müssen ihre Gespräche unter amerikanischer Vermittlung wieder aufnehmen, da die Kämpfe und Streiks weitergehen.

Barrot will, dass europäische Forderungen gehört werden

Der Leiter der französischen Diplomatie hat diese Präsenz mit den Bemühungen der Europäer in den letzten Wochen in Verbindung gebracht. Ihm zufolge baten sie den amerikanischen Vermittler, ihre Erwartungen in jeder Diskussion über die Zukunft des Kontinents zu berücksichtigen.

Barrot präsentiert die französische Beteiligung als Mittel, um diese europäische Position zu vertreten. Er sagte, dass die Europäer vertreten sein würden, ohne die anderen Teilnehmer oder ihr Mandat zu spezifizieren. Zu diesem Zeitpunkt beschreibt seine Erklärung nicht die Zusammensetzung einer Delegation der Institutionen der Europäischen Union.

Diese Unterscheidung gilt für das Format des Treffens. Die angekündigte Ernennung konzentriert sich weiterhin auf die russischen, ukrainischen und amerikanischen Delegationen. Paris bestätigt seine Anwesenheit, aber die Modalitäten seiner Assoziierung mit den Diskussionen müssen noch geklärt werden.

Ein Dialog, der immer von territorialen Meinungsverschiedenheiten geprägt ist

Bereits Mitte Februar fanden in Genf Gespräche zwischen russischen, ukrainischen und amerikanischen Vertretern statt. Sie hatten keine Fortschritte bei der Beilegung des Konflikts zugelassen, der durch die groß angelegte russische Invasion im Februar 2022 ausgelöst wurde.

Die territoriale Frage bleibt eine Sackgasse. Moskau fordert insbesondere den vollständigen Rückzug der ukrainischen Armee aus der Region Donezk im Osten des Landes. Kiew lehnt diesen Antrag ab, da ein solcher Rückzug die Ukraine weiteren Angriffen aussetzen würde.

Die Ernennung von Abu Dhabi kommt auch, wenn wir uns einem neuen Kriegswinter nähern. Russland zielt weiterhin auf die ukrainische Energieinfrastruktur ab. Am Sonntag berichtete der Betreiber DTEK, dass mehr als 600.000 Menschen in der Region Dnipropetrowsk nach Nachtangriffen keinen Strom mehr hätten.

Wolodymyr Selenskyj verband diese Streikkampagne direkt mit den Vorbereitungen für die Gespräche. Die am Sonntag angekündigte französische Beteiligung ist daher Teil einer Sequenz, in der die diplomatischen Vorbereitungen die Militäroperationen nicht unterbrachen.

Die Gespräche werden am Dienstag, den 10. und Mittwoch, den 11. November in Abu Dhabi erwartet. Paris muss genauer festlegen, wer es vertreten wird und unter welchen Bedingungen seine Delegation an den Diskussionen teilnehmen wird.

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