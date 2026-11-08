In Zahlé lässt Amnestie Zivilklagen offen

In Zahlé geht ein Fall mit gefälschten Zertifikaten auf ziviler Seite trotz Beendigung des Strafverfahrens weiter. Der Strafrichter Alaa Bachir wandte die Amnestie auf den ihm vorliegenden Fall an und richtete dann am 17. Dezember 2026 eine Anhörung an, um die Prüfung der persönlichen Handlung fortzusetzen. Der operative Teil der Entscheidung, der in einem Rechtsprotokoll wiedergegeben wird, unterscheidet ausdrücklich diese beiden Phasen. Somit erklärt das Urteil nicht eine allgemeine Beendigung aller beteiligten Rechte. Er wies die öffentliche Maßnahme in diesem Fall ab, gewährte jedoch keine Entschädigung. Es handelt sich auch nicht um eine Entscheidung, in der festgestellt wird, dass die beanstandeten Tatsachen nie existiert haben.

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In Zahlé geht ein Fall mit gefälschten Zertifikaten auf ziviler Seite trotz Beendigung des Strafverfahrens weiter. Der Strafrichter Alaa Bachir wandte die Amnestie auf den ihm vorliegenden Fall an und richtete dann am 17. Dezember 2026 eine Anhörung an, um die Prüfung der persönlichen Handlung fortzusetzen. Der operative Teil der Entscheidung, der in einem Rechtsprotokoll wiedergegeben wird, unterscheidet ausdrücklich diese beiden Phasen.

Somit erklärt das Urteil nicht eine allgemeine Beendigung aller beteiligten Rechte. Er wies die öffentliche Maßnahme in diesem Fall ab, gewährte jedoch keine Entschädigung. Es handelt sich auch nicht um eine Entscheidung, in der festgestellt wird, dass die beanstandeten Tatsachen nie existiert haben.

Artikel 466

Der fall betraf die erstellung einer falschen bescheinigung, eine straftat, die unter artikel 466 des strafgesetzbuches fällt. Die Tatsachen, die dem Angeklagten zugeschrieben werden, sind vor dem 1. März 2026, auf den Gründen reproduziert. Dieses Datum ist Teil der Begründung für die Prüfung der Anwendung der Amnestie.

Der Richter akzeptiert die von der Verteidigung erhobene Ausnahme, findet die Beendigung der öffentlichen Klage kraft des Amnestiegesetzes und beendet das entsprechende Verfahren. Diese Schlussfolgerung betrifft das untersuchte Dossier. Es kann nicht geschlossen werden, dass alle Fälschungen, unabhängig von ihrem Datum und Zweck, automatisch von der gleichen Behandlung profitieren würden.

Die Begründung umfasst Straftaten, die von den Amnestien ausgeschlossen sind. Der Richter prüft den Ort der Fälschung in Bezug auf die Bestimmungen über Geldfälschung und Verstöße gegen die finanzielle Situation des Staates. Sie nimmt eine Lesung an, die diesen Ausschluss nicht auf das betreffende falsche Zertifikat ausdehnt.

Die Debatte über die Vorbehalte des Verfassungsrates

In den Gründen wird der Beschluss des Verfassungsrates 12/2026 vom 12. Oktober 2026 erörtert. Genauer gesagt betreffen sie seine auslegenden Vorbehalte: die Klarstellungen, die der Rat bei der Anerkennung der Verfassungsmäßigkeit eines Textes und ihrer Auswirkungen auf seine Anwendung durch die Gerichte begleitet.

Der Standpunkt des Verfassungsrates ist eindeutig. In seinem offiziellen Beschluss zum Gesetz 70 vom 4. September 2026 heißt es, dass der Ausschluss von Fälschungsdelikten alle im Strafgesetzbuch vorgesehenen Straftaten umfasst. Er behauptet auch, dass seine interpretativen Vorbehalte für öffentliche, gerichtliche und administrative Behörden bindend seien. Die falsche Bescheinigung kann daher nicht als unter eine von der Kommission anerkannte allgemeine Ausnahme fallend vorgelegt werden.

Alaa Bachir vertritt in der wiedergegebenen Argumentation die Auffassung, dass die Anwendung des allgemeinen Ausschlusses von Fälschungen zu einer Überschreitung des vom Gesetzgeber gewünschten Spielraums führen würde. Er führt die Gründe aus, warum das falsche Zertifikat in diesem Fall in den Bereich der Amnestie gelangen kann. Diese Lesung weicht von dem Vorbehalt des Verfassungsrates ab. Es bleibt die des untersuchten Urteils und stellt keine allgemeine Regel dar, um diesen Vorbehalt zu ignorieren.

Das Protokoll gibt auch nicht das Ergebnis einer möglichen Berufung an. Ohne Informationen zu diesem Punkt sollte der Beschluss nicht als endgültig bestätigt oder aufgehoben vorgelegt werden. Sein unmittelbares Interesse liegt in der von ihm vorgenommenen Unterscheidung im Verfahren und in der von ihm dargelegten Auslegungsdebatte.

Zivilklage geht am 17. Dezember weiter

Der zweite Teil der Regelung sieht die Fortsetzung persönlicher Maßnahmen vor. Der Richter stützt sich auf Artikel 10 der Strafprozessordnung, in dem er daran erinnert, dass die Beendigung der öffentlichen Klage das angerufene Gericht nicht daran hindert, den Antrag weiter zu prüfen.

Die am 17. Dezember 2026 angekündigte Anhörung betrifft diesen Aspekt. Es wird nicht als Datum der Zahlung eines Rechtsbehelfs dargestellt. Die zugänglichen Elemente geben keine Zuerkennung oder endgültige Entscheidung über den geltend gemachten Schaden.

Die Unterscheidung beantwortet zwei verschiedene Fragen. Die Staatsanwaltschaft betrifft die strafrechtliche Reaktion des Staates. Persönliche Maßnahmen ermöglichen es dem Antragsteller, seine Ansprüche im Rahmen der Akte prüfen zu lassen. Der Stopp des ersten führt nicht automatisch zu einer günstigen oder ungünstigen Entscheidung über den zweiten.

Für diejenigen, die von anderen Verfahren betroffen sind, bietet dieses Urteil daher keine allgemeine Antwort auf der Grundlage des Wortes « Amnestie ». Die Klassifizierung des Sachverhalts, ihr Datum, die rechtlichen Ausschlüsse und der Status jedes Falls bleiben entscheidend. In Zahlé ist die nächste bekannte Phase die zivilrechtliche Prüfung, nach einer strafrechtlichen Entscheidung, die diese Frage offen lässt.

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