Krakau: Eine Untersuchung des Terrorismus

Die polnische Staatsanwaltschaft kündigte am Sonntag, den 8. November, die Eröffnung einer Untersuchung des Terrorismus nach den Schüssen in Krakau an. Das gleiche Verfahren umfasst die sechs Toten im historischen Zentrum und drei Morde in Ostrowiec юwiętokrzyski begangen. Die Behörden schauen auf einen extrem rechten Weg, ohne endgültige Schlussfolgerung über das Motiv. Polen beobachtete zwei Tage nationale Trauer. Die Ermittler setzen die Ergebnisse in beiden Städten fort, während der Verdächtige, der während seiner Festnahme verletzt wurde, weiterhin ins Krankenhaus eingeliefert wird.

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Die polnische Staatsanwaltschaft kündigte am Sonntag, den 8. November 2026 die Eröffnung einer Untersuchung zu einem « terroristischen » Akt nach der Erschießung von Krakau an. Das Verfahren betrifft die sechs Toten im historischen Zentrum und versuchte Morde, unter anderem gegen Polizeibeamte. Es umfasst auch drei Morde in Ostrowiec юwiętokrzyski begangen.

Diese Entscheidung stellt einen weiteren gerichtlichen Schritt nach dem Anschlag dar. Am Samstagabend hatte Premierminister Donald Tusk bereits den Begriff Terrorismus verwendet. Die Staatsanwaltschaft behält nun diese Qualifikation bei den Ermittlungen. Die Ermittlungen müssen noch die spezifischen Motivationen des Verdächtigen, seinen Verlauf und die Umstände jedes Mordes ermitteln.

Krakau: eine terroristische Untersuchung durch die nationale Staatsanwaltschaft

Ein Staatsanwalt der Krakauer Abteilung für organisierte Kriminalität und Korruption führt das Verfahren durch. Die untersuchten Fakten umfassen die Erschießung von sechs Personen am Samstag, den 7. November. Die Staatsanwaltschaft zielt auch auf Versuche, mehrere andere Personen, darunter Polizeibeamte, zu ermorden.

Am Sonntagmorgen hatte ein Sprecher zunächst die bevorstehende Eröffnung dieser Untersuchung angekündigt. Anschließend wurde die nationale Staatsanwaltschaft bestätigt. Es geht also nicht mehr nur um eine vorgeschlagene Einschränkung oder eine politische Aussage über die Schwere der Tatsachen.

In diesem Stadium bleibt diese Qualifikation die der untersuchenden Behörden. Es ist kein Urteil. Der Verdächtige wurde während des Polizeieinsatzes verletzt und dann ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Status bedingt die Verfahrenshandlungen, die die Richter mit ihm durchführen können.

Die drei Todesfälle von Ostrowiec im gleichen Verfahren

Die Anklage umfasste auch die Morde an drei Menschen in Ostrowiec юwiętokrzyski, einer Stadt nordöstlich von Krakau. Nach den am Sonntag veröffentlichten Beweisen wurden diese Opfer am 7. November durch Schusswaffen getötet. Der Staatsanwalt, Przemysław Nowak, sagte, dass die gesammelten Beweise den gleichen Autor in beiden Städten identifizierten.

Die Polizei identifizierte die drei in der Wohnung gefundenen Personen als Eltern und Schwester des Verdächtigen. Die Ermittler führten während der Nacht Ergebnisse an beiden Standorten durch. Diese Operationen wurden am Sonntag fortgesetzt.

Die Ergebnisse müssen daher getrennt bleiben: sechs Menschen wurden bei dem Angriff auf das Zentrum von Krakau getötet, und drei weitere in Ostrowiec юwiętokrzyski. Das gemeinsame Verfahren umfasst insgesamt neun Todesfälle. Diese gerichtliche Annäherung bringt die Zahl der auf dem Markt getöteten Menschen nicht auf neun.

Ein rechtsextremer Kurs wird immer geprüft

Polens Innenminister Marcin Kierwiński erwähnte am Samstagabend eine Faszination des Verdächtigen für rechtsextreme Ideologien. Die Behörden untersuchen dies in ihren Untersuchungen zum Motiv des Angriffs.

Die am Sonntag angekündigte Charakterisierung der Terroristen erlaubt es uns nicht, die Mitgliedschaft des Verdächtigen in einer Organisation abzuleiten. Die Ermittler müssen ihre Motivationen und möglichen Verbindungen angeben. Die Ankündigung der Staatsanwaltschaft liefert keine endgültige Schlussfolgerung zu diesen Punkten.

Der Verdächtige ist ein polnischer Staatsbürger im Alter von 24 Jahren. Die Polizei gab an, dass er über seine Dienste nicht bekannt sei und dass er eine Genehmigung zum Besitz einer Waffe habe. Die Untersuchung wird feststellen müssen, wie er die Fakten vorbereitet und seine Bewegungen zwischen den beiden Städten rekonstruiert hat.

Fünfzehn Verletzte in der kommunalen Bilanz

In ihrer aktualisierten Mitteilung vom 8. November meldete die Gemeinde Krakau sechs Tote und 15 Verletzte. Unter den Getöteten waren vier Frauen und zwei Männer. Zwei Polizisten wurden während der Intervention verletzt.

Die Schießerei begann am Samstag, kurz nach 15 Uhr, im Bereich der Sławkowska Straße und des Marktplatzes. Erste Befunde beschreiben das Schießen aus einem Fahrzeug. Die Polizei verhaftete den Verdächtigen in der Nähe der Kreuzung der Straßen Dietla und Stradomska, nachdem er ihn erschossen hatte.

Eine Straßenbahn auf der Linie 1 wurde auch auf dem Place de Tous-les-Saints erschossen. Die Gemeinde berichtet, dass ein Fenster in der Fahrerkabine gebrochen wurde. Weder der Fahrer noch die Passagiere dieses Zuges wurden verletzt. Diese Tatsache ist Teil des Weges, den die Ermittler zu rekonstruieren versuchen.

Zwei Tage nationale Trauer, vier Tage in Krakau

Präsident Karol Nawrocki erklärte eine nationale Trauer für Sonntag, den 8. und Montag, den 9. November. Flaggen müssen auf halbmast auf offiziellen gebäuden angebracht werden. In Krakau kündigte Bürgermeister Gibała eine kommunale Trauer bis Mittwoch, den 11. November an, einschließlich der Absage der von der Stadt organisierten Veranstaltungen.

Ein Teil des Marktplatzes und der benachbarten Straßen blieb am Sonntag zu Untersuchungszwecken geschlossen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der nächstgelegenen Einheit zu melden. Die Richter setzen die Funde an den Standorten Krakau und Ostrowiec sowie Więtokrzyski fort.

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