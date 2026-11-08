Saida: Rathaus erklärt nach Überschwemmungen

Die Gemeinde Saida entschuldigt sich nach den Überschwemmungen am Samstag, den 7. November 2026. Es geht um Hindernisse für die Evakuierung ins Meer und die Abschaltung von Pumpen in Siniq. Seine Pressemitteilung kündigt eine Inspektion mit der South Lebanon Water Establishment vor dem nächsten Regen an. Die technischen Ursachen bleiben dem Rathaus zugeschrieben, das den Schaden nicht quantifiziert. In der Überwachung sind die durchgeführten Arbeiten und der Zustand des Pumpens in den betreffenden Sektoren anzugeben.

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Die Gemeinde Saida entschuldigt sich bei den von den Überschwemmungen betroffenen Einwohnern und Händlern am Samstag, den 7. November. In einer Erklärung, die am Sonntag, dem 8. November 2026, weitergeleitet wurde, beschreibt sie zwei Schwierigkeiten im Evakuierungsnetzwerk. Es stellt die anhaltenden Hindernisse für eine maritime Steckdose und die Abschaltung von Pumpen in Siniq in Frage. Diese Erklärungen bleiben die der Gemeinde. Es kündigt eine dringende Inspektion mit dem South Lebanon Water Establishment vor dem nächsten Regen an.

Wasser hat Häuser und Geschäfte betreten und das tägliche Leben und die wirtschaftliche Aktivität in mehreren Sektoren gestört. Weder die betroffenen Gebäude noch die Höhe der Verluste wurden gemeldet. Sie bietet auch keine Entschädigung. Das Rathaus erkennt jedoch den erlittenen Schaden an, trotz der Vorbereitungen, die es in den letzten zwei Monaten angeblich durchgeführt hat.

Überschwemmungen in Saida: die betroffenen Sektoren

Der beschriebene Umkreis geht von Qayaa nach Bqosta und verbindet einen Teil der Küstenstraße. Die Gemeinde nennt den Stadtrand von Al-Alam und die Erweiterung des Restaurants Shawarma Al-Mahatta. Sie behauptet, dass die meisten anderen Straßen in der Stadt keine ungewöhnliche Ansammlung von Wasser erlebten.

Diese Unterscheidung begrenzt den Umfang seiner Diagnose. Das Rathaus beschreibt eine Reihe von Punkten im Zusammenhang mit Evakuierungen und Kanalisation. Es wird kein allgemeines Eintauchen von Saida gemeldet. Es bietet jedoch keine Niederschlagserhebungen oder Durchflussmessungen zur Quantifizierung der Episode.

Das Kommuniqué besteht auf präventiven Maßnahmen. Die Teams haben Berichten zufolge alle Kanäle unter dieser Vorbereitung vor dem Regen gereinigt. Das Rathaus ist daher der Ansicht, dass die Vorfälle nicht auf eine mangelnde Heilung der in den Straßen sichtbaren Öffnungen reduziert werden können. Es beschreibt, was verhindert hätte, dass Wasser weiter in das Netzwerk fließt.

Hindernisse für den Ausgang ins Meer

Die erste Ursache sind saisonale Installationen an einem Seeausgang. Nach Angaben der Gemeinde legt die South Lebanon Water Establishment Steine und Dammsäcke dort im Sommer. Diese Barrieren werden verwendet, um Gerüche und Ableitungen von Abwasser an die Küste zu begrenzen.

Das Rathaus erklärt dies, indem es in bestimmten Punkten Regenwasser- und Abwasserleitungen durchquert. Barrieren müssen zu Beginn der Regenzeit entfernt werden. Nach seinen Angaben hatte diese Operation zu Beginn der laufenden Saison nicht stattgefunden.

Die Gemeinde behauptet, dass ihre Notfallteams die Hindernisse während der Überschwemmungen am Samstag beseitigt haben. Sie erklärte, dass ihre Anwesenheit in den Augen der Besucher als Reaktion auf diese Intervention war. Sie bestreitet daher die Idee, dass sie nur während des Sturms eine Reinigung begonnen hätten, die vorher hätte stattfinden sollen.

Diese Erklärung verpflichtet die kommunale Lesung des Vorfalls. Sie allein stellt keine unabhängige Expertise zu den jeweiligen Verantwortlichkeiten der Stakeholder dar. Die Freigabe gibt nicht an, wer die Entfernung der Einrichtungen überprüfen sollte oder wann die Überprüfung geplant war.

Auch das Pumpen in Siniq war involviert

Die zweite Schwierigkeit liegt nahe Al-Alam. Dieser Punkt kommuniziert mit der Hauptleitung, die das Abwasser zur Siniq-Pumpstation transportiert. Die Gemeinde gibt an, dass diese Einrichtung von der South Lebanon Water Establishment abhängig ist.

Ihr zufolge waren die Pumpen nicht in Betrieb. Ihre Festnahme hätte zu einem Rückfluss an den benachbarten Punkten und stromaufwärts geführt. Das Rathaus erinnert daran, dass der betreffende Sammler in erster Linie für den Transport von Abwasser bestimmt ist. Das Vorhandensein von Regenwasser in gemeinsamen Teilen des Netzes ist daher von zentraler Bedeutung für seine Erklärung.

Der Text gibt keinen Grund, die Pumpen zu stoppen. Es lässt sich nicht auf einen elektrischen Ausfall, einen mechanischen Defekt oder ein anderes Betriebsproblem zurückführen. Es wird auch nicht angekündigt, dass sie wieder aufgenommen werden. Der aktuelle Zustand des Pumpens bleibt ein Punkt, der in der technischen Überwachung geklärt werden muss.

Die Gemeinde gibt an, dass sie sich wegen dieser Schwierigkeiten an die öffentliche Einrichtung gewandt habe. Während sie beide Ursachen außerhalb ihrer Gerichtsbarkeit platziert, stellt sie sicher, dass sie sich ihrer Verantwortung nicht entzieht. Sie wies auch darauf hin, dass das Problem am Anfang eines jeden Winters war.

Eine Inspektion vor dem nächsten Regen angekündigt

An anderen Stellen im Gesims entfernten die Teams Abfälle, die sich kürzlich bei den Evakuierungen angesammelt hatten. Das Rathaus erinnert an den Müll, der von Benutzern am Meer und von den Straßen trainiert wird. Es unterscheidet diese lokalen Hindernisse von den beiden Hauptursachen für überflutete Gebiete.

Feuerwehrleute räumten auch Wasservorkommen vor Häusern und Geschäften. Diese Arbeit betrifft die unmittelbaren Folgen der Überschwemmungen. Sie ersetzen nicht die auf der Evakuierungsroute angekündigten Kontrollen.

Das Rathaus plant nun eine Feldinspektion in direkter Abstimmung mit der South Lebanon Water Establishment. Es muss mit dem Absatz des Al-Alam-Sektors beginnen. Das angekündigte Ziel ist es, Hindernisse vor der nächsten Regenwelle zu beseitigen.

Die Gemeinde plant auch, die Koordination zur Trennung von Regenwasser und Abwasser in den gemeinsamen Pipelines fortzusetzen. Dieser Bekanntmachung sind kein detaillierter Zeitplan, kein Haushaltsplan oder kein Arbeitsplan beizufügen. Das nächste erwartete Element ist das Ergebnis der Inspektion und die Liste der tatsächlich an den Wasserauslässen durchgeführten Vorgänge.

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