Am Freitag, den 6. November, kündigte das syrische Verteidigungsministerium ein Abfangen von Drogen in Sarghaya, Damaskus, an. Laut seiner Aussage beschlagnahmten die Grenzsoldaten 280 Kilogramm Haschisch und 28.000 gefangene Tabletten aus dem Libanon. Die Verdächtigen sollen nach einem Schusswechsel geflohen sein. Die Ankündigung erfolgt nach bilateralen Gesprächen über Grenzkontrollen. Es gibt jedoch keine veröffentlichten Beweise, um das Netzwerk zu identifizieren, eine politische Verbindung herzustellen oder eine gemeinsame Operation abzuschließen.

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Am Freitag, den 6. November 2026 kündigte das syrische Verteidigungsministerium eine Beschlagnahme von Drogen in Sarghaya, Damaskus, an. Berichten zufolge haben Grenzsoldaten 280 Kilogramm Haschisch und 28.000 gefangene Tabletten aus dem Libanon abgefangen. Nach Angaben des Ministeriums flohen die Verdächtigen nach einem Schusswechsel auf libanesisches Territorium.

Sarghaya: Was die syrische Verteidigung ankündigt

Die Direktion für Information und Kommunikation des Ministeriums weist die Operation den für die Grenze zuständigen syrischen Armeeeinheiten zu. Sie behauptet, dass die menschenhändler zuerst das feuer eröffnet haben. Das Militär reagierte Berichten zufolge und verursachte ihre Flucht.

Die offizielle Ankündigung wurde am Freitagabend, dem 6. November, ausgestrahlt. Die Behörden haben den Zeitpunkt des Abfangens nicht angegeben. Ihr Konto platziert die Operation in Sarghaya, ohne die Passage durch die Ladung oder den genauen Ort des Austauschs von Feuer geliehen zu identifizieren.

Grenze auf der Tagesordnung des zwischenstaatlichen Austauschs

Diese Ankündigung kommt vier Tage nach einem Treffen in Damaskus zwischen den syrischen Behörden und einer libanesischen Delegation. Am 2. November empfing der syrische Außenminister, Assaad al-Shaibani, den Vizepräsidenten des Libanesischen Rates, Tarek Mitri, im Tichrine-Palast.

Laut dem Bericht des syrischen Außenministeriums diskutierten die Teilnehmer über Sicherheitszusammenarbeit und Grenzkontrolle. Die Diskussionen umfassten auch Bildung, Soziales, Arbeit und gemeinsame Funktionskommissionen.

Netzidentität noch nicht festgelegt

Die Pressemitteilung kündigt die Übergabe beschlagnahmter Produkte an die zuständigen Dienste für Gerichtsverfahren an. Es gibt nicht die Identität der Verdächtigen, ihre Nationalität oder den Namen eines Netzwerks an. Er meldet keine Festnahme oder Opfer.

Der Bestimmungsort der Sendung und der Herstellungsort der Betäubungsmittel sind ebenfalls unbekannt. Syrian Defence gibt keine libanesische Beteiligung an der Operation bekannt und stellt keine Verbindungen zu einer politischen Gruppe her.

Die Fortsetzung des Falls hängt nun von den von den syrischen Behörden angekündigten Untersuchungen ab. Sie haben in ihrem Kommuniqué nicht angegeben, welcher Dienst das Verfahren leiten würde oder wann sie neue Ergebnisse veröffentlichen würden.

Illustrationsfoto: FSI / Libnanews Archiv, Juni 2021. Es zeigt nicht die in Sarghaya angekündigte Operation. Montage Libnanews, ganzes Foto erhalten.

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