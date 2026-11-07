Überschwemmungen: Straßenreinigung hat ihre Grenzen

Die Abteilung für öffentliche Arbeiten unterscheidet zwischen wartungsbedingten Überschwemmungen und solchen, die eine neue Infrastruktur benötigen. Mohammad al-Hajj Shehadé erklärt die Fähigkeiten der Verwaltungen, die sieben Reinigungsplätze und die Überwachung der schwarzen Flecken. In Nahr al-Ghadir begrenzt die Enge des Kurses die Wirksamkeit einer einfachen Vertiefung. Der Ingenieur bezieht sich auf Studien, Land und Finanzierung für neue Arbeiten. Seine Schätzung von mehr als 90% des Netzwerks, das für die Reinigung zugänglich ist, bleibt eine Erklärung des Managers, ohne dass ein unabhängiges Audit vorgelegt wurde.

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Die Säuberung der Evakuierungen reicht nicht mehr aus, um alle schwarzen Flecken der Überschwemmungen im Libanon anzugehen. Mohammad al-Hajj Shehadé, Leiter des zentralen Instandhaltungsdienstes im Ministerium für öffentliche Arbeiten, unterscheidet die Bereiche, in denen die Instandhaltung angepasst bleibt, von denen, die neue Arbeiten erfordern. In einem am 7. November veröffentlichten Interview beschreibt der Ingenieur alternde Netzwerke, die mit Urbanisierung und manchmal sehr konzentrierten Regenfällen konfrontiert sind.

Sie schätzt, dass die Reinigung den Bedürfnissen von mehr als 90 % des betreffenden Straßennetzes entspricht. Diese bewertung ist die des befragten und nicht das ergebnis einer unabhängigen prüfung, die veröffentlicht wurde. Zu den verbleibenden Herausforderungen gehören die Kapazität der Einrichtungen und die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den Verwaltungen.

Überschwemmungen im Libanon: Wer unterhält welches Netzwerk?

Chehadé stellt den Umfang der Intervention seines Ministeriums vor: Wartung von Evakuierungen auf international klassifizierten Straßen. Er erwähnt sieben viele Verträge für diese Arbeit. Die anderen Strecken fallen in die Zuständigkeit der Gemeinden und ihrer Gewerkschaften, je nach Verteilung der Zuständigkeiten.

Das Ministerium für Energie und Wasser ist an natürlichen Flüssen beteiligt. Der Manager erwähnt auch die Kanalisationsnetze und lokalen Strukturen, die für bestimmte Geräte verantwortlich sind. Wasser überschreitet jedoch Verwaltungsgrenzen: Ein stromaufwärts gelegenes Hindernis kann eine Achse stören, die von einem anderen Organismus aufrechterhalten wird.

Diese Unterscheidung zählt, um die Interventionen zu verstehen. Die Reinigung eines Gitters auf einer Straße löst nicht unbedingt das Problem eines nahe gelegenen Wasserlaufs. Ebenso wird ein gesättigtes Gemeinschaftswerk nicht automatisch zu einer Baustelle für öffentliche Arbeiten, da sein Überlauf den Verkehr behindert.

Die verantwortliche Person beschreibt die notwendige Koordination zwischen den Verwaltungen. Es verbindet auch Schwierigkeiten mit schwachen Ressourcen und finanziellen Zwängen. Saisonale Wartung und die Schaffung neuer Infrastruktur beinhalten nicht die gleichen Budgets oder Verfahren.

Schwarze Punkte entwickeln sich mit Regen

Reinigungsdienstleister identifizieren sensible Sektoren auf der Grundlage von Netzwerkbeobachtungen und -überwachung. Chehadé weist darauf hin, dass Notfallteams an wiederkehrenden schwarzen Flecken positioniert sind. Mobile Patrouillen müssen auch stattfinden, wenn ein Problem entlang der Straßen auftritt.

Der Ingenieur beschreibt das Auftreten neuer schwieriger Punkte in den letzten drei Jahren. Insbesondere verbindet es ihn mit starken Niederschlägen über einen kurzen Zeitraum. Sie bezieht sich je nach Standort auf die Schaffung von Netzwerken, die Verbesserung bestehender Einrichtungen und die Stärkung von Notfallmaßnahmen.

Diese Erklärungen sind keine Wettervorhersage für den Winter. Sie erklären, wie der Dienst seine Wartung an beobachtete Situationen anpasst. Die Verfügbarkeit von Teams und die Qualität der Überwachung der Anbieter bleiben Elemente der Nachverfolgung.

Laut Chehadé stützt sich das Ministerium auf Beratungsbüros, um die Arbeit zu überwachen. Die Kontrolle umfasst die Durchführung von Operationen und die Meldung von Anomalien. Detaillierte Standortkarten, Inspektionsergebnisse und Korrekturzeiten sind in der Wartung nicht enthalten.

Bei Nahr al-Ghadir fließen die engen Grenzen

Der Fall von Nahr al-Ghadir illustriert die Grenzen einer Intervention, die ausschließlich auf Heilung basiert. Chehadé erklärt, dass die Vertiefung des Kurses das Problem der unzureichenden Breite nicht löst. Wartungsarbeiten können Hindernisse beseitigen, geben dem Bett jedoch nicht automatisch die notwendigen Abmessungen.

Die verantwortliche Person verweist auf den Eingriff in Wasserstraßen und die Notwendigkeit einer Behandlung bei den zuständigen Behörden. Die Erweiterung einer Arbeit oder die Änderung einer Route kann auch die Mobilisierung von Land erfordern. Diese Interventionen erfordern Studien und in einigen Fällen Akquisitionen.

Die Urbanisierung fügt eine weitere Einschränkung hinzu. Ausrüstung, die für eine ältere Umgebung entwickelt wurde, muss aus jetzt mehr konstruierten Sektoren fließen. Die technische Diagnose muss bestimmen, ob die Wartung ausreichend ist oder ob sich die Kapazität des Netzwerks selbst ändern muss.

Neue Bücher erfordern Programmierung

Chehadé unterscheidet somit die unmittelbaren Interventionen von den Projekten, die über mehrere Phasen vorbereitet werden sollen. Für strukturell unzureichende Punkte verwies er auf Masterpläne und entsprechende Finanzierung. Die Gestaltung einer Arbeit beinhaltet die Untersuchung ihrer Artikulation mit dem gesamten Wasserlauf.

Dieser Ansatz entbindet die Verpflichtung zur Aufrechterhaltung bestehender Anlagen nicht. Abfälle oder Ablagerungen können einen bereits fragilen Punkt verschlimmern. Aber mehr Reinigungskanäle ersetzen keine Erweiterung, ein zusätzliches Netzwerk oder eine Wiederaufnahme der Entwicklung, wenn die Diagnose es für notwendig hält.

Die Wartung geht nicht mit einer Garantie für keine Überschwemmungen einher. Für die Bereiche, die als unzureichend eingestuft wurden, bleiben die Definition der Arbeit, die Koordinierung zwischen den Agenturen und die Mobilisierung von Mitteln die notwendigen Schritte.

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