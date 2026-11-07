Tripolis: Autofahrer demonstrieren vor Serail

Bus- und Minibusfahrer demonstrierten am 7. November vor Tripoli Serail, wo die Teilnehmer die Straße abgeschnitten haben. Ihre Vertreter forderten eine bessere Organisation des öffentlichen Verkehrs zwischen Tripolis und Akkar, den Schutz bestehender Betreiber und die Kontrolle nicht genehmigter Fahrzeuge. Gewerkschaftsführer drohen, die Mobilisierung zu verstärken, ohne einen Kalender oder einen Generalstreik anzukündigen. Über keine Vereinbarung mit der Regierung wird im Protokoll der Kundgebung berichtet.

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Bus- und Minibusfahrer demonstrierten am Samstag, den 7. November 2026 vor dem Tripoli Serail. Die Teilnehmer schnitten die Straße vor dem Gebäude ab, um Schutz für ihre Aktivität zu fordern. Die Versammlung brachte die Gewerkschaften der nördlichen Arbeiter und des Landverkehrs sowie die Ausschüsse der Busfahrer und Kleinbusse zusammen.

Die Sicherheitskräfte haben Schritte in der Nähe des Serail unternommen, um die Bewegung zu kontrollieren und den Verkehr zu organisieren. Die verfügbaren Berichte geben weder die Anzahl der Teilnehmer noch die Dauer der Blockierung an.

Tripolis-Fahrer fordern gemeinsame Regeln

Die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs zwischen Tripolis und Akkar steht im Mittelpunkt der Anforderungen. Shadi el-Sayed, Präsident der Union der Arbeitergewerkschaften des Nordens, erkennt die Notwendigkeit dieses Dienstes an. Sie fordert jedoch eine Organisation, die Fahrer und Besitzer von Fahrzeugen, die bereits auf diesen Strecken präsent sind, bewahrt.

Der Gewerkschaftsführer ist der Ansicht, dass diese Fachleute seit Jahren Reisen ohne angemessenen Schutz anbieten. Sie fordert den Staat auf, seine Situation im Rahmen des Verkehrsangebots zu berücksichtigen. Es kritisiert auch die Rolle der privaten Unternehmen bei der Durchführung des Dienstes.

Diese Position bezieht sich auf die Wettbewerbsbedingungen und den Platz der bestehenden Betreiber. Es handelt sich nicht um die Ankündigung einer Aussetzung der Verbindung Tripolis-Akkar. Eine allgemeine Unterbrechung dieses Dienstes wird in den eingesehenen Informationen nicht bestätigt.

Fahrzeugsteuerung im Zentrum der Anwendungen

Die Fahrervertreter verurteilen die Tätigkeit von Fahrzeugen, die sie als nicht autorisiert für bezahlte Transporte präsentieren. Moustapha Battikh, Vertreter des Rosa Bus Drivers Committee, zitiert insbesondere privatplattierte Fahrzeuge. Er bat den Verkehrsminister, die Aufmerksamkeit auf diese Praktiken zu erhöhen.

Diese Denunziationen bleiben die der Organisatoren. Das Protokoll der Sitzung enthält keine administrative Aufzeichnung der Verstöße oder Daten zur Messung ihres Ausmaßes. Sie melden auch keine von den Behörden angekündigte neue Kontrollmaßnahme.

Die Interessengruppen fordern auch eine Steuerpolitik, die einkommensschwache Gruppen abdeckt. Shadi al-Sayed fordert die Regierung auf, die Lebensgrundlagen der Fahrer zu schützen. Er appellierte auch an den Präsidenten der Republik, in den Fall einzugreifen.

Bedrohung durch verstärkte Mobilisierung ohne angekündigtes Datum

Mohammad al-Shami, ein Vertreter der Kleinbusse, kritisierte die Treffen in Beirut, die er für die Fachleute des Nordens als unzureichend ansah. Er verteidigt die Rolle der Gewerkschaften in Diskussionen über die Forderungen des Sektors.

Shadi al-Sayed warnt, dass die Bewegung wachsen könnte, wenn die Forderungen unbeantwortet bleiben. Im Bericht wird kein Zeitplan für neue Aktionen oder Generalstreiks angekündigt. Es gibt keine Vereinbarung mit der Regierung über die Ansprüche, die dem Serail vorgelegt werden.

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