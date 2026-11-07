Das US-Zentralkommando richtet Iron Gate ein, ein in Tampa ansässiges Team, das die Bemühungen gegen iranische Lieferungen unter Sanktionen koordiniert. Landstraßen und das Kaspische Meer sind anvisiert. Die Pressemitteilungen beziehen sich auf etwa zwanzig militärische und zivile Mitarbeiter. Das Gerät umfasst Waffen, Dual-Use-Technologien und illegales Einkommen. Die Ankündigung spezifiziert noch keine Grenzschließung oder ein Abfangen im Rahmen dieser neuen Organisation.

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Das US-Zentralkommando richtet ein neues Team ein, um die Versorgungskreisläufe des Iran zu Lande und im Kaspischen Meer zu behindern. Mit dem Namen « Iron Gate » soll sie die US-Dienste aus Tampa, Florida, koordinieren. Die Informationen wurden am Samstag, den 7. November, auf der Grundlage eines Kommuniqués des Kommandos bekannt gegeben.

Iron Gate zielt auf iranische Straßen unter Sanktionen

Die Regelung umfasst fortschrittliche Waffensysteme, Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und sanktionierte Güter. Es zielt auch auf illegale Einnahmen ab, die diesen Handel ankurbeln können. Der angekündigte Umfang entspricht daher nicht einem generellen Verbot jeglichen Landhandels mit Iran.

In den Pressemitteilungsberichten wird ein internes Team von etwa 20 militärischen und zivilen Mitarbeitern beschrieben. Sein Hauptquartier wird in Tampa sein, wo es mit anderen US-Regierungen zusammenarbeiten wird. Diese Organisation stellt nicht die Ankündigung eines Einsatzes von zwanzig Menschen an der iranischen Grenze dar.

Eine Verlängerung der maritimen Vereinbarungen

Admiral Brad Cooper, Leiter von CENTCOM, stellt diese Koordination als Mittel zur Begrenzung des Wiederaufbaus der iranischen militärischen Fähigkeiten vor. Er bezieht sich insbesondere auf die Sanierung von Waffenanlagen und die Erneuerung der Bestände.

Das Kommando schätzt, dass seine Seeblockade Rohölexporte im Wert von mehr als 25 Milliarden Dollar verhinderte. Dieser Betrag bleibt eine amerikanische Bewertung. Die konsultierten Informationen erlauben keine unabhängige Überprüfung.

Die Schaffung des Eisernen Tores erweitert das Koordinationsfeld auf Landgänge und das Kaspische. Sie dokumentiert an sich nicht die Schließung eines Grenzpostens oder das Abfangen einer Ladung auf diesen Achsen.

Noch festzulegende operative Modalitäten

Die Ankündigung gibt einen Namen, einen Ort der Koordination und gezielte Flusskategorien. Es enthält keine Liste der Partnerländer, neue Grenzkontrollen oder einen detaillierten Zeitplan für ihre Umsetzung. Es werden noch keine spezifischen operativen Ergebnisse für dieses Team präsentiert.

Die nächsten zu erwartenden Klarstellungen betreffen die angeschlossenen Verwaltungen, die Mittel zur Nachverfolgung der Waren und die ersten Schritte, die tatsächlich auf den betreffenden Strecken unternommen wurden.

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