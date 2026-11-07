Akkar : Joumeh trainiert eine Kommission nach Spannungen

Die Vereinigung der Gemeinden Jumeh, der Mukhtars und lokaler Persönlichkeiten kündigt eine Folgekommission nach den Spannungen zwischen Akkar al-Atika und Fnaydeq an. In ihrer Erklärung vom 7. November forderten sie die nationalen Behörden und die Armee auf, einzugreifen. Insbesondere verurteilen sie Angriffe auf Schulfahrer, gesperrte Straßen und Bedrohungen, ohne eine detaillierte Bewertung vorzunehmen. Sie suchen Gerechtigkeit und weigern sich, einen Ort für die Handlungen bestimmter Personen verantwortlich zu machen.

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Die Vereinigung der Gemeinden Jumeh und die Vereinigung ihrer Mukhtars geben eine Folgekommission nach den Spannungen zwischen Akkar al-Atika und Fnaydeq bekannt. In einer Pressemitteilung vom Samstag, dem 7. November 2026 forderten die Teilnehmer eines lokalen Treffens das Eingreifen der nationalen Behörden. Sie fordern den Schutz der Bewohner und die Rückgabe des Streits an die Justizbehörden.

Eine Joumeh-Kommission folgt den Schritten

An dem Treffen nahmen der Gemeinderat, Mukhtars und lokale Persönlichkeiten teil. Sie konzentrierte sich auf die Folgen der jüngsten Ereignisse für die Sicherheit und den zivilen Frieden in Akkar, so die Pressemitteilung.

Der angekündigte Ausschuss wird Vertreter der Union und Mukhtars zusammenbringen. Sie muss mit den zuständigen Behörden in Sicherheits-, Justiz- und Verwaltungsfragen Kontakt aufnehmen. Die Teilnehmer weisen ihm auch eine Mission des Dialogs zu, um eine dauerhafte Lösung vorzubereiten, die die Rechte der Parteien respektiert.

Der Text gibt weder die nominative Zusammensetzung dieses Ausschusses noch einen Zeitplan für seine Sitzungen wieder. Es kündigt seine Bildung an, ohne eine Vereinbarung zu erwähnen, die bereits zwischen den beiden Orten erzielt wurde.

Ein Appell an die Behörden und die Armee

Die Unterzeichner wenden sich an den Präsidenten der Republik, den Präsidenten des Parlaments, den Präsidenten des Ministerrats und das Kommando der Armee. Sie fordern ein dringendes Eingreifen im Rahmen der Zuständigkeit jedes Einzelnen, um Spannungen einzudämmen und die Ursachen des Konflikts anzugehen.

Sie wollen Maßnahmen zum Schutz der Bürger und eine Lösung, die sie als fair und endgültig präsentieren. Ihre Berufung stellt keine Bekanntmachung einer Entscheidung der ersuchten Behörden dar. In der Pressemitteilung wird keine Antwort dieser Beamten erwähnt.

Angriffe auf Schulfahrer

Die Teilnehmer verurteilen Angriffe auf Bürger, insbesondere auf Busfahrer, die Studenten befördern. Sie verurteilen auch Straßensperren, Bedrohungen und fordern Zwietracht in sozialen Netzwerken. Diese Tatsachen werden in ihrem Kommuniqué berichtet, das nicht jeden Vorfall detailliert beschreibt.

Es wird keine Anzahl von Opfern, betroffenen Fahrzeugen oder blockierten Straßen angegeben. Der Text enthält auch keine medizinische Bewertung. Sie fordert, dass die für die gemeldeten Handlungen verantwortlichen Personen den gesetzlich festgelegten Verfahren unterliegen.

Der Gemeindeverband bekräftigt, dass er sich das Recht vorbehält, im Rahmen seiner Zuständigkeiten verfügbare Gerichtsverfahren einzuleiten. Es zielt auf Personen ab, deren Beteiligung an Handlungen, die die Sicherheit bedrohen, festgestellt würde. In der Pressemitteilung wird jedoch nicht die Einreichung einer spezifischen Beschwerde angekündigt.

Ablehnung kollektiver Gebühren

Die Unterzeichner fordern Zurückhaltung und Beendigung der Eskalation. Sie weigern sich, dass eine Stadt oder eine lokale Gemeinschaft die Verantwortung für die Handlungen bestimmter Personen trägt. Sie berufen sich auf historische Beziehungen zwischen den Bewohnern von Akkar, um diese Position zu verteidigen.

Sie bekräftigen die Notwendigkeit für staatliche Justiz- und Sicherheitsinstitutionen, Rechte zu schützen und Streitigkeiten zu lösen. Die Kommission muss nun diese Anfragen an die offiziellen Gesprächspartner bringen, ohne dass eine Frist für ein erstes Treffen angekündigt wird.

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