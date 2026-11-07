Gaza: Regen überflutet Zelte vertriebener Menschen

Starke Regenfälle überfluteten am 7. November 2026 Tausende von Zelten, die Binnenvertriebene in Gaza beherbergten. Das Medienbüro der lokalen Regierung treibt 70.000 betroffene Zelte voran, eine unbestätigte Zahl unabhängig davon. Zivilschutz meldet über 1.500 Notrufe. Zwei Menschen wurden beim Einsturz einer Mauer verletzt, berichten Feldberichte. Humanitäre Vorräte und Pumpausrüstung waren bereits vor dieser Episode unzureichend, nach verfügbaren Einschätzungen.

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Starke Regenfälle überfluteten Tausende von Zelten in Gaza am Samstag, den 7. November 2026. Wasser gelangte in die Unterkünfte von vertriebenen Familien und benetzte Decken, Matratzen und persönliche Gegenstände. Relief meldet eine große Anzahl von Hilferufen, während das Pumpen von Ausrüstung und Lagerbeständen an Unterkünften nach wie vor unzureichend sind.

Zelte in Gaza überflutet

Die am Samstag veröffentlichten Feldergebnisse beschreiben wasser eindringende Lager, insbesondere in tief liegenden Gebieten. Familien versuchen, ihre Angelegenheiten zu schützen und ihre Unterkünfte bewohnbarer zu machen. Behelfszelte, die aus dünnen Stoffen und Planen bestehen, bieten wenig Schutz vor anhaltendem Regen.

Das von der Hamas kontrollierte Medienbüro der Gaza-Regierung berichtet, dass 70.000 Zelte in 12 Stunden überflutet wurden. Dies ist seine Schätzung, ohne unabhängige Bestätigung dieser Gesamtsumme. Der Zivilschutz berichtet, dass er seit Beginn der Wetterepisode über 1.500 Notrufe erhalten hat.

Die Überschwemmung von Zelten betrifft nicht nur ihre Struktur. Es beraubt auch die Insassen der trockenen Bettwäsche und beschädigt die wenigen Eigenschaften, die sie nach ihrer Verlagerung behalten haben. Für familien, die sich bereits in prekären unterkünften befinden, bleibt die möglichkeit, sich sichereren wohnungen anzuschließen, begrenzt.

Regen schwächt auch beschädigte Gebäude

Zwei Palästinenser wurden im nördlichen Teil des Territoriums nach dem Einsturz einer Mauer verletzt, laut Informationen, die vor Ort gesammelt und am Samstagmorgen gesendet wurden. Das Gebäude wurde während der israelischen Bombenanschläge beschädigt. Der Regen hat seine Struktur weiter geschwächt.

Diese Episode zeigt ein weiteres Risiko als den Anstieg des Wassers in den Lagern. Bereits beschädigte Konstruktionen können eine scheinbare Zuflucht bieten und gleichzeitig die Gefahr eines Einsturzes darstellen. Die vorliegenden Zahlen erlauben noch keine umfassende Bewertung der durch das Wetter verursachten Schäden.

Unzureichende Bestände vor dem Wetter

Reaktionsschwierigkeiten wurden vor dem Regen am Samstag dokumentiert. In seinem Bericht vom 5. November, der am Folgetag veröffentlicht wurde, hat das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten bereits schwerwiegende Mängel bei der Vorbereitung auf den Winter beschrieben.

Zum 1. November schätzten die humanitären Partner den Bedarf auf etwa 121.000 Zelte und 561.000 Planen. Ihre Bestände in Gaza waren nur etwa 2.800 Zelte und 76.000 Planen. Diese Daten beschreiben die Situation vor den Überschwemmungen, nicht die Anzahl der am Samstag zerstörten Unterkünfte.

Derselbe Bericht wies darauf hin, dass Beschränkungen für die Einreise von Motorenöl und Ersatzteilen wesentliche Dienstleistungen bedrohten. Die Sturm- und Abwasserentsorgungssysteme erlebten bereits Ausfälle. Mangelnde Finanzierung, verspätete Beschaffung und Einreisegenehmigungen verlangsamten auch die Ankunft von Unterkunftsgeräten.

COGAT, eine israelische Militärbehörde, die für die Koordinierung der Hilfe zuständig ist, kündigte am Freitag den Eintritt von vier zusätzlichen Pumplastwagen durch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz an. Laut dieser Agentur fügten sie acht Fahrzeuge hinzu, die im letzten Monat angekommen waren, um die Sanitärversorgung zu unterstützen.

In den betroffenen Lagern umfassen die unmittelbaren Bedürfnisse Schutz, Entwässerung und Ersatz von feuchten Effekten. Die Hilfe wird weiterhin geleistet, während das Ausmaß der Schäden und die Anzahl der umzugsbedürftigen Familien noch zu bestimmen sind.

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