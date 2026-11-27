Das Unternehmen kündigte am Donnerstag, den 26. November, die Lieferung des Bled El Hadba an. Das neue Flugzeug ergänzt die Mittelstreckenflotte, die sich von den Langstrecken-Airbussen und den regionalen ATRs unterscheidet.

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Das Unternehmen kündigte am Donnerstag, den 26. November, die Lieferung des Bled El Hadba an. Das neue Flugzeug ergänzt die Mittelstreckenflotte, die sich von den Langstrecken-Airbussen und den regionalen ATRs unterscheidet.

Air Algerien gab am Donnerstag, den 26. November bekannt, dass es eine Boeing 737 MAX 8 mit dem NamenBled El HadbaDie Anzeige betrifft eine Lieferung: Sie enthält keine Angaben zum ersten kommerziellen Flug des Flugzeugs oder zu den Linien, denen es zugewiesen wird. Sie führt daher nicht zu einem sofortigen Anstieg der Frequenzen zwischen Frankreich und Algerien.

Boeings für Kurz- und Mittelstrecken

Die MAX 8 gehört zur neuen Generation der 737, von der Air Algerien bereits mehrere ältere Versionen betreibt. Bis Juni 2023 hatte Boeing einen festen Auftrag von acht 737-9 für die Kurz- und Mittelstrecke angekündigt. Der am Donnerstag ausgelieferte MAX 8 ist eine andere Variante. Daher sollte die anfängliche Ordnung von acht 737-9 nicht als die Anzahl von MAX 8 gelesen werden. Das heutige Unternehmensprogramm umfasst insgesamt 10 737 MAX 8 und MAX 9 Versionen.

Airbus und ATR erfüllen zwei weitere Bedürfnisse

Für die Fernstrecken hatte Airbus am 14. November 2025 die Auslieferung der ersten Air Algeria A330-900 angekündigt. Das Flugzeug hatte 308 Sitze in drei Klassen. Der Hersteller sah die A330neo als eine Möglichkeit, den Service von Algier nach Asien und auf die andere Seite des Atlantiks zu erweitern. Er beschrieb dann einen Satz von acht A330neo; das von der Firma im November 2026 vorgestellte Programm sieht zehn vor. Dies sind zwei datierte Aussagen des Programms, nicht die Anzahl der derzeit in Betrieb befindlichen Flugzeuge.

Im Juli 2025 bestätigte ATR einen Auftrag über 16 ATR 72-600. Der Hersteller kündigte auch einen Simulator für das Crewtraining an. Diese Regionalflugzeuge erfüllen einen unterschiedlichen Bedarf an Mittelstrecken-Boeings und Airbus-Großfluggesellschaften. Für denBled El Hadbadie neuen daten sind ihre lieferung; keine kommerziellen aufträge wurden mit ihr angekündigt.

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