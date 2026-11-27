Die Direktoren übernahmen den britischen Rabatt am 25. November. Dealz Stores in Irland arbeiten weiterhin kurzfristig, während ein vollständiger oder teilweiser Verkauf geplant ist.

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Die Direktoren übernahmen den britischen Rabatt am 25. November. Dealz Stores in Irland arbeiten weiterhin kurzfristig, während ein vollständiger oder teilweiser Verkauf geplant ist.

Poundland Limited und Poundland Elgin Limited nehmen Verfahren in Großbritannien aufverwaltungmittwoch, 25. November. Drei AlixPartners-Partner wurden nach der Führung des High Court ernannt. Die Direktoren sagen, dass die Suche nach einem Käufer, die vor ihrer Ernennung durchgeführt wurde, es nicht möglich machte, eine lösungsfähige Lösung für das gesamte Unternehmen zu finden.

Ein Verkauf in Block oder nach Aktivitäten bleibt möglich

AlixPartners nimmt den Verkaufsprozess wieder auf. Das Unternehmen beabsichtigt, das Unternehmen oder seine Vermögenswerte ganz oder teilweise zu veräußern. Das Verfahren ist daher keine sofortige Liquidationsbekanntmachung. Am Tag ihrer Ernennung gaben die Verwalter an, dass die Geschäfte und Vertriebszentren weiterhin geöffnet seien. In seiner Stellungnahme an die Kunden erklärt Dealz, dass die Aktivitäten in der Republik Irland kurzfristig fortgesetzt werden und dass die meisten Geschäfte bis auf Weiteres geöffnet bleiben. In diesen Bekanntmachungen wurde kein allgemeiner Schließungsplan angekündigt.

Die britische Gewerkschaft Usdaw bat darum, sich schnell mit den Administratoren zu treffen. Anfang November hatte sie geschätzt, dass rund 11.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel standen. Diese Zahl bezieht sich auf Positionen, deren Vereinigung die Zukunft bewahren will, nicht auf bereits ausgesprochene Entlassungen.

Rückkehrbedingungen ändern sich in Poundland

In seiner Stellungnahme des Vereinigten Königreichs gibt Poundland an, dass seine Geschäfte seit dem 26. November keine Rückerstattung oder keinen Austausch mehr für eine einfache Änderung der Meinung anbieten. Diese Handelspolitik unterscheidet sich von den gesetzlichen Rechten, die insbesondere für defekte Produkte gelten. Es besagt auch, dass Forderungen für vorstaatliche Käufe als unbesicherte Forderungen behandelt werden können, anstatt direkt in Geschäften abgewickelt zu werden. Diese Details beziehen sich auf die von Poundland im Vereinigten Königreich angekündigte Politik.

In einem Schreiben vom 25. November forderte die House of Commons Economic Affairs Commission, dass die Direktoren gehört werden. Zu diesem Zeitpunkt bezeichnet die Mitteilung von AlixPartners keinen Eigentümer oder festen Laden.

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