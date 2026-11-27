Tarek Mitri vertritt einen Libanon ohne Präsidenten auf der amerikanischen Konferenz. Beirut verteidigte die fünf Jahre zuvor verabschiedete arabische Initiative, ohne sich den von Israel und der PLO angekündigten bilateralen Verhandlungen anzuschließen.

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Tarek Mitri vertritt einen Libanon ohne Präsidenten auf der amerikanischen Konferenz. Beirut verteidigte die fünf Jahre zuvor verabschiedete arabische Initiative, ohne sich den von Israel und der PLO angekündigten bilateralen Verhandlungen anzuschließen.

Am 27. November 2007 verlas Präsident George W. Bush an der US Naval Academy in Annapolis den Text, mit dem sich der israelische Premierminister Ehud Olmert und Mahmoud Abbas im Namen der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) zur Wiederaufnahme der Verhandlungen verpflichteten. Libanon ist eine der anwesenden Delegationen. Er wurde von Kulturminister Tarek Mitri vertreten, der dann als Außenminister fungierte. Seine Regierung ist nicht Partei des von Bush gelesenen Textes.

In Beirut ist die Präsidentschaft vakant

Vier Tage zuvor war die Amtszeit von Émile Lahoud abgelaufen, ohne dass das Parlament seinen Nachfolger gewählt hatte. Am 23. November stellten die Vereinten Nationen eine fünfte Verschiebung der Wahlen fest. Mitri reist daher im Auftrag der libanesischen Regierung in die Vereinigten Staaten, während das Land ohne Präsidenten ist. Diese Vakanz endet am 25. Mai 2008 mit der Wahl von Michel Sleiman.

Vor seiner Abreise nahm Mitri die libanesische Beteiligung am arabischen Konsens auf. In Annapolis bekräftigte er die Ablehnung einer dauerhaften Siedlung für palästinensische Flüchtlinge im Libanon. Diese Position läuft nicht auf eine Verhandlung zwischen Beirut und Israel hinaus: Die gemeinsame Erklärung enthält keine Bestimmungen über Flüchtlinge im Libanon oder legt einen libanesisch-israelischen Grenzstreit fest.

Der arabische Rahmen wurde in Beirut angenommen

Die arabische Friedensinitiative, die am 28. März 2002 von der Arabischen Liga in Beirut angenommen wurde, basierte auf einem regionalen Austausch. Sie schlug normale Beziehungen mit Israel als Gegenleistung für den Rückzug aus den seit 1967 besetzten arabischen Gebieten und die Errichtung eines souveränen palästinensischen Staates mit Ostjerusalem als Hauptstadt vor. Sie forderte eine gerechte und einvernehmliche Lösung der Flüchtlingsfrage unter Bezugnahme auf die Resolution 194 der Generalversammlung der Vereinten Nationen und lehnte die Formen der dauerhaften Regelung ab, die mit der besonderen Situation der Aufnahmeländer unvereinbar sind.

Das Annapolis-Programm sah eine Diskussion über die Beziehungen vor, die Israel separat mit Syrien und dem Libanon verhandeln könnte. Es war ein Tagesordnungspunkt, keine Ankündigung offener Gespräche zwischen Beirut und Israel. Ban Ki-moon, der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, erinnerte auch daran, dass die Suche nach regionalem Frieden beide Länder betraf, ohne sie als Parteien des israelisch-palästinensischen Engagements darzustellen.

Ende 2008 festgelegte Frist ohne Vertrag

Olmert und Abbas verpflichten sich zu sofortigen Verhandlungen über substanzielle Fragen und setzen alles daran, bis Ende 2008 eine Einigung zu erzielen. Dazu gehören ein Lenkungsausschuss und regelmäßige Sitzungen. Die Vereinigten Staaten müssen dem Fahrplan für den Frieden folgen. Im November 2008 bestätigten Abbas und die israelische Außenministerin Tzipi Livni vor dem Quartett, dass die Frist nicht eingehalten würde. Am 16. Dezember unterstützt der Sicherheitsrat die Verhandlungen in seiner Resolution 1850 weiter. Der Prozess führt nicht zu einer dauerhaften Statusvereinbarung.

Für den Libanon ist Annapolis ‘Rekord die diplomatische Beteiligung ohne bilaterale Verpflichtung: Beirut verteidigte den arabischen Rahmen und seine Position zu Flüchtlingen, während die in Maryland angekündigten Verhandlungen in der Verantwortung Israels und der PLO lagen.

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