Die für den 6. Dezember 2026 geplanten Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen werden auf den 26. November 2028 verschoben. General Horta Inta-a berief sich auf eine Volkszählung und eine neue Wahlkarte.

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Die für den 6. Dezember 2026 geplanten Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen werden auf den 26. November 2028 verschoben. General Horta Inta-a berief sich auf eine Volkszählung und eine neue Wahlkarte.

Der Übergangspräsident von Guinea-Bissau, General Horta Inta-a, setzte die nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen für den 26. November 2028 fest. Das Präsidialdekret Nr. 35/2026, das am Donnerstag, dem 26. November, veröffentlicht wurde, hebt das auf, das die Wahl am 6. Dezember 2026 festgelegt hat. Mit dieser Entscheidung wird ein neuer Termin für eine seit Oktober geplante Verschiebung festgelegt. Sie interveniert ein Jahr nach dem Staatsstreich.

Macht ruft Listen und Wahlabteilungen auf

In einer im öffentlichen Fernsehen ausgestrahlten Botschaft an die Nation erklärte Horta Inta-a, dass die Volkszählung wieder aufgenommen und eine neue Wahlkarte erstellt werden sollte. Er wies darauf hin, dass die Anzahl der Sitze in der Versammlung von 29 auf 12 und die Anzahl der Sitze in der Versammlung von 102 auf 65 steigen sollte. Die Präsidentschaft beruft sich auch auf den Mangel an technischen, materiellen und finanziellen Mitteln, um die Abstimmung über den ursprünglichen Termin zu organisieren.

Die neue Karte reagiert auf die institutionelle Reform im Übergang. Auf der UN-Generalversammlung sagte die Übergangsregierung, dass die neue Verfassung am 30. August per Referendum verabschiedet worden sei. Er verpflichtete sich auch, die Abstimmung am 6. Dezember vorzubereiten. Mit der Entscheidung vom 26. November wurde diese Frist aufgehoben, ohne die Daten der neuen Volkszählung bekannt zu geben.

Einjähriger Übergang

Am 23. November 2025 waren die Wähler bereits aufgerufen, ihren Präsidenten und ihre Abgeordneten zu wählen. Drei Tage später, vor der offiziellen Bekanntgabe der Ergebnisse, stürzte das Militär Präsident Umaro Sissoco Embaló. Laut einem Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat das Hohe Militärkommando am 5. Dezember 2025 eine Charta für einen einjährigen Übergang angenommen.

Der Friedenskonsolidierungsfonds der Vereinten Nationen hatte Anfang November festgestellt, dass die Vorbereitungen für die Wahlen im Dezember ohne ein Ersatzdatum eingestellt worden waren. Das Dekret vom Donnerstag bringt einen, aber stellt die Abstimmung drei Jahre nach der Machtübernahme des Militärs. Sie regelt nicht die Bedingungen, unter denen Parteien und Kandidaten am Wahlgang teilnehmen können.

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