Das Europäische Parlament stellt die von Ankara und Tripolis vereinbarte Route in Frage, fordert den Schutz des Stromkabels zwischen Griechenland und Zypern und fordert eine Überprüfung bestimmter Finanzierungen. Die Türkei lehnt die Resolution ab.

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Das Europäische Parlament stellt die von Ankara und Tripolis vereinbarte Route in Frage, fordert den Schutz des Stromkabels zwischen Griechenland und Zypern und fordert eine Überprüfung bestimmter Finanzierungen. Die Türkei lehnt die Resolution ab.

Das Europäische Parlament hat am Donnerstag, den 26. November in Straßburg, die Türkei und die libyschen Behörden aufgefordert, ihr Maritime Delimitation Memorandum 2019 zurückzuziehen. Die Abgeordneten sind der Ansicht, dass das Abkommen die Rechte von Drittländern, vor allem von Griechenland, verletzt und bekräftigen ihre Unterstützung für Athen und Nikosia. Das türkische Außenministerium lehnte den Text am selben Tag ab. Die Entschließung negiert das Abkommen nicht und schafft keine Grenze auf See.

Ein von Tripolis unterzeichnetes Abkommen, das jetzt im Osten genehmigt wurde

Das Memorandum wurde am 27. November 2019 in Istanbul zwischen der Türkei und der Regierung des nationalen Abkommens unterzeichnet, das dann in Tripolis installiert wurde. Es legt eine Grenze für den Festlandsockel und die ausschließliche Wirtschaftszone zwischen den beiden Unterzeichnern fest. Am 8. Dezember nach dem Vertragsregister der Vereinten Nationen in Kraft getreten, wurde es drei Tage später registriert. Diese Aufzeichnung bestätigt die Hinterlegung des Textes; Es ist keine UN-Entscheidung über die Route.

Das Repräsentantenhaus Libyens mit Sitz im Osten und zuvor gegen das Abkommen, genehmigte es am 20. Oktober 2026. Die Abstimmung gibt Ankara politische Unterstützung über das libysche Lager hinaus, mit dem es unterzeichnet hatte. Für die Abgeordneten erlaubt diese interne Änderung Ankara und Tripolis nicht, Griechenland oder anderen Ländern, die nicht zugestimmt haben, die Route aufzuzwingen.

Die Rechte der Inseln im Mittelpunkt des Streits

Athen beschuldigt das Memorandum, die Anwesenheit seiner Inseln, insbesondere Kretas, zu ignorieren. In der Debatte geht es um das Recht auf Erforschung und Ausbeutung auf See und wie man eine Grenze ziehen kann, wenn mehrere Staaten denselben Raum beanspruchen. Das Parlament berief sich auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen: Eine Insel wie Kreta könnte Meereszonen schaffen, ohne dass diese Regel allein die Grenze im Falle einer Überlappung festlegt.

Ankara ist der Ansicht, dass die mit Tripolis vereinbarte Route auf einer gerechten Abgrenzung beruht. Das türkische Außenministerium wirft der Union vor, solidarisch mit ihren Mitgliedern Partei zu ergreifen, obwohl sie ihrer Meinung nach nicht die Kompetenz hat, diese Bereiche festzulegen. Die Türkei hat das Seerechtsübereinkommen nicht unterzeichnet; Libyen hat es unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Das Parlament erinnert daran, dass die für die Abgrenzung geltenden Gewohnheitsrechtsvorschriften nicht auf die Vertragsstaaten des Übereinkommens beschränkt sind.

Elektrokabel und Explorationsgenehmigungen

Der Streit hat Konsequenzen jenseits der Karten. Die Abgeordneten zitieren die Vorbereitungsarbeiten für die Great Sea Interconnector, das Kabelprojekt zwischen Griechenland und Zypern. Die Resolution erinnert daran, dass türkische Schiffe im Juli 2024 unter Berufung auf Ankaras Anspruch auf Gerichtsbarkeit eine Umfragekampagne in der Nähe der griechischen Insel Kassos behindert haben. Er fordert die Kommission auf, das Projekt zu schützen und die Türkei nicht in die Verlegung von Kabeln in Gebieten einzugreifen, in denen die Mitgliedstaaten ihre Rechte ausüben.

Das Parlament befasst sich auch mit Prospektionsgenehmigungen, seismischen Untersuchungen und auf Memoranden basierenden Konzessionen in Bereichen, in denen sich die Ansprüche überschneiden. Er fordert die Kommission auf, zu überwachen, dass diese Aktivitäten nicht von der europäischen Finanzierung unterstützt werden, und wenn nicht, ihre Aussetzung oder Neuorientierung in Betracht zu ziehen, ohne die Hilfe für die Bevölkerung zu bestrafen. Er fordert den Rat auf, mögliche gezielte Maßnahmen zu prüfen, wenn die strittigen Tätigkeiten stattfinden oder fortgesetzt werden. Bei der Abstimmung am Donnerstag wurde keine Sanktion beschlossen.

Innerhalb von drei Monaten angeforderter Bericht

Die Resolution unterstützt Verhandlungen zwischen Griechenland und Libyen und verweist auf die Möglichkeit einer gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Regelung, wenn die Bedingungen der Gerichtsbarkeit erfüllt sind. Er fordert die Kommission und den Leiter der Europäischen Diplomatie auf, innerhalb von drei Monaten über ihre Maßnahmen, die für europäische Mittel vorgesehenen Garantien und die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Mitgliedstaaten Bericht zu erstatten.

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