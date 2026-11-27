Die November-Skala ist 4,3% niedriger als im Oktober. Die Abteilung behält den festen Anteil und erinnert daran, welche Erhöhungen verboten sind.

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Das libanesische Ministerium für Energie und Wasser hat einen Zielpreis von 50.382 £ pro Kilowattstunde für private Generatoren in der Stadt für November 2026 festgelegt. Dies ist 2.240 Pfund weniger als im Oktober, ein Rückgang von 4,3%. Die Abteilung erinnerte auch daran, dass die Betreiber keine Gebühr für die Wartung oder das Vorhandensein von Solarmodulen bei einem Abonnenten erheben konnten.

Zwei Meter Preise, abhängig von der Region

Die am 26. November angekündigte Skala sieht einen Tarif von 55.420 LL pro kWh in Städten vor, in denen das Verteilernetz des Generators mehr als 300 Meter und in Dörfern über 700 Meter über dem Meeresspiegel beträgt. In beiden Fällen beträgt der feste Monatsanteil 385.000 LL für 5 Ampere und 685.000 LL für 10 Ampere. Es erhöht sich um 300 000 LL pro zusätzliche 5 Ampere.

Bei gleichem Verbrauch kosteten 200 kWh in der Stadt 448 000 LL weniger auf den einzigen variablen Anteil als zum Oktoberpreis. Mit einem Abonnement von 10 Ampere geben diese 200 kWh eine theoretische Rechnung von 10 761 400 LL vor jeder gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer. Bei der erhöhten Skala geben der gleiche Verbrauch und Abonnement LL 11.769,000. Die Stromrechnung für den Libanon bleibt getrennt.

Keine Ergänzung für Wartung oder Solar

Das Novembernetz enthält einen Durchschnittspreis von 2.536.417 LL für 20 Liter Dieselkraftstoff und einen Referenzwechselkurs von 89.700 LL für einen Dollar. Die Berechnung umfasst den Transport von Kraftstoff zum Generator, Öl, Filter und Verschleiß der Ausrüstung. Die Abteilung schließt daher die zusätzlichen Gruppen- oder Netzwartungskosten neben der Waage sowie etwaige zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der parallelen Nutzung einer Solaranlage aus.

Das Ministerium erinnert auch daran, dass die Mehrwertsteuer nicht ohne die offizielle Registrierung des Betreibers bei der Steuerverwaltung erhoben werden kann. Er forderte die Betreiber auf, der Verpflichtung zur Installation von Zählern nachzukommen und die Waage an die Innen- und Wirtschaftsministerien zu übermitteln, die für die Teilnahme an den Kontrollen verantwortlich waren. Die Ankündigung erwähnt keine Sanktionen, die bereits im Rahmen der November-Skala verhängt wurden.

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