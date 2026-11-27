Das nördliche Ionische Meer und Epirus sind die ersten Gebiete, die am Freitag vermessen werden. Das Wetter wird voraussichtlich am Wochenende andere Gebiete erreichen.

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Der griechische Wetterdienst prognostiziert starke Regenfälle und Gewitter ab diesem Freitag, dem 27. November im Norden des Ionischen Meeres und in Epirus. Das Wetter wird voraussichtlich am Samstag den Westen des Landes und am Sonntag mehrere Regionen im Osten und Süden erreichen. Der Katastrophenschutz hat die betroffenen Gemeinden und Dienste aufgefordert, bereit zu sein, zu reagieren.

Von West nach Ost am Wochenende

Das am Donnerstag ausgestrahlte Sonderbulletin platziert den Norden des Ionischen Meeres und den Epirus am Freitag an der Spitze der exponierten Gebiete. Am Samstag, den 28. November, prognostizierten Meteorologen starke Regenfälle und Stürme in der gesamten Ionischen Zone, in Epirus, im westlichen Zentralgriechenland und auf dem westlichen Peloponnes. Bereits am Abend weist das Bulletin auf ein Risiko in Pieria, Zentralmazedonien und Ost-Thessalien hin.

Am Sonntag, den 29. November, werden starke Regenfälle zuerst in Thessalien, im östlichen Zentralgriechenland und in Eubea erwartet. Das stürmische Risiko sollte dann östlich und südlich des Peloponnes, der Kykladen und Kretas liegen. Im östlichen Teil des Landes sieht das Bulletin auch Nord-Nordost-Winde bis zu 9 auf der Beaufort-Skala vor.

Was der Katastrophenschutz empfiehlt

Der Katastrophenschutz rät dazu, einen Strom bei Überschwemmungen, zu Fuß oder mit dem Auto nicht zu überqueren, auch nicht innerhalb weniger Stunden nach dem Regen. Sie fordert die Vermeidung von Aktivitäten auf See und an der Küste bei Gewittern. Vor einer Reise veröffentlicht die griechische Polizei Informationen über Straßen, die durch Überschwemmungen unpassierbar gemacht wurden.

Diese Prognosen stellen keine Ankündigung von Straßensperrungen oder Annullierungen von Überfahrten dar. Reisende, die an diesem Wochenende eine Fähre nehmen müssen, sollten ihre Abfahrt mit dem Unternehmen überprüfen, insbesondere am Sonntag in den Gebieten mit den stärksten Winden.

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