Der Gemeinsame Gemischte Ausschuss scheiterte am 26. November. Der Entwurf des Sozialhaushalts für 2027 wird der Nationalversammlung ohne Kompromisse bei den noch diskutierten Bestimmungen vorgelegt.

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Der Gemeinsame Gemischte Ausschuss scheiterte am 26. November. Der Entwurf des Sozialhaushalts für 2027 wird der Nationalversammlung ohne Kompromisse bei den noch diskutierten Bestimmungen vorgelegt.

Mitglieder des Parlaments und Senatoren, die sich am Donnerstag, dem 26. November, im Gemeinsamen Gemeinsamen Ausschuss trafen, haben keinen gemeinsamen Text zur Finanzierung der Sozialversicherung für 2027 vorgelegt. Die Feststellung von Meinungsverschiedenheiten, die in beiden Kammern aufgezeichnet wurden, verweist den Entwurf an die Nationalversammlung. Es ist weder die endgültige Ablehnung des Haushaltsplans noch das Inkrafttreten der vom Senat beschlossenen Maßnahmen.

Zwei erste Lesungen, zwei entgegengesetzte Ergebnisse

Am 23. Oktober haben die Abgeordneten des Europäischen Parlaments die Rubrik Einnahmen nicht angenommen, was zur Ablehnung des Entwurfs in erster Lesung geführt hat. Der Text wurde dann im Senat verabschiedet, der am 18. November mit 201 zu 124 Stimmen eine geänderte Version annahm. Der Gemischte Ausschuss sollte einen Kompromiss zu den noch zur Diskussion stehenden Bestimmungen suchen. Die am Donnerstag veröffentlichte Erklärung bestätigt ihr Scheitern, identifiziert jedoch nicht die Artikel, die eine Einigung verhindert haben.

Vorgeschlagene Einsparungen, keine wirksamen Maßnahmen

Das ursprüngliche Projekt der Regierung zielte auf ein Defizit von 12,7 Milliarden Euro im Jahr 2027 ab, verglichen mit 21,8 Milliarden, die für 2026 geplant waren. Diese Beträge betreffen die grundlegenden obligatorischen Systeme und den Solidaritätsfonds für ältere Menschen. Sie entsprechen Prognosen, nicht dem tatsächlichen Saldo, und das Ziel von 12,7 Milliarden ist das der ursprünglichen Version. Sie schlug sowohl zusätzliche Einnahmen als auch Einsparungen bei Gesundheitsausgaben und Renten vor.

Die Senatsabstimmung vom 18. November reicht nicht aus, um die Maßnahmen in dieser Fassung in Regeln für Versicherte, Rentner oder Arbeitgeber umzuwandeln. Der Text, den die Abgeordneten noch einmal prüfen werden, kann noch geändert werden. Der Sozialhaushalt ist auch vom Entwurf des Finanzgesetzes getrennt, das die Einnahmen und Ausgaben des Staates festlegt.

Zurück zur Versammlung

Der Senat gab an, dass der Text am 26. November zur weiteren Lesung an die Nationalversammlung weitergeleitet worden sei. Wenn die beiden Kammern nach einer neuen Lesung in jeder Kammer immer noch nicht übereinstimmen, kann die Regierung die Versammlung ersuchen, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Das offizielle Dossier bestätigt zum jetzigen Zeitpunkt die Übermittlung an die Mitglieder und nicht die Annahme eines endgültigen Textes.

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