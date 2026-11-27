Die Liga der Beamten fordert einen Streik am Freitag, den 27. November. Es sind keine Aufzeichnungen über geschlossene Zähler verfügbar.

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Die Liga der Beamten der öffentlichen Verwaltung fordert die libanesischen Ministerien und Verwaltungen auf, ihre Arbeit am Freitag, den 27. November, einzustellen. Sie forderte eine neue Gehaltsskala, die Integration der Erhöhungen in das Grundgehalt und eine Revision der Transportzulage. Der Anruf erlaubt noch nicht zu wissen, welche Fenster sich schließen werden.

Anträge betreffen Grundlöhne und Verkehr

In der Pressemitteilung Nr. 2026/23 vom Donnerstag, dem 26. November, fordert die Liga einen Generalstreik in den Verwaltungen und Ministerien. Ibrahim Al-Nahal, ein Mitglied der Liga, glaubt, dass die Dialogbemühungen nicht erfolgreich waren. Die Organisation präsentiert diesen Tag als den Beginn einer Mobilisierung, die sich wahrscheinlich ausdehnen wird, ohne im Kommuniqué neue Termine für die Arbeitsniederlegung bekannt zu geben.

Die Liga fordert, dass die Ergänzungen zum Grundgehalt hinzugefügt werden, anstatt separate Ergänzungen zu bleiben. Dieser Anspruch unterscheidet sich von der Änderung der Reisekostenvergütung: der eine bezieht sich auf die Vergütungsstruktur, der andere auf die Reisekosten zum Arbeitsplatz.

Der neue Handelsstandard legt keine Löhne fest

Am Donnerstag überreichte Premierminister Nawaf Salam der Grand Sérail ein vom Rat für den öffentlichen Dienst entwickeltes Referenzdokument. Dieses Dokument definiert die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, die für jede Position erwartet werden. Dazu gehört auch die Unterstützung von Gerichtsbarkeiten bei der Identifizierung, wer eine Datei verarbeiten oder entsorgen kann. Der Start setzte keine neue Lohnskala und stellte keine Antwort auf die drei Forderungen der Liga dar.

Der Bericht des Finanzministeriums zum Haushalt 2027 enthält Mittel für weitere Erhöhungen, deren Inkrafttreten für September 2027 geplant ist. Dies ist eine haushaltsvorausschätzung, keine gehaltsneufassung, die diesen freitag in kraft tritt.

Vor einer Reise überprüfen Sie das betreffende Fenster

Der Appell richtet sich an Abteilungen und Verwaltungen. Es ist keine Regierungsentscheidung, alle öffentlichen Dienste abzuschalten. Die Liga hat keine Liste der geschlossenen Fenster oder Zeitpläne pro Institution zur Verfügung gestellt. Für ein Verfahren, das am Freitag durchgeführt werden soll, ist der zu prüfende Punkt die Eröffnung des Dienstes, der die Datei verarbeitet, und gegebenenfalls die Aufrechterhaltung des Termins.

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