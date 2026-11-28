Die Oper von Tunis sagte das Konzert von Chimène Badi ab, das am 5. Dezember in der Cité de la Culture stattfinden sollte. Ticketinhaber können ab dem 1. Dezember eine Rückerstattung beantragen.

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Die Oper von Tunis sagte das Konzert von Chimène Badi ab, das am 5. Dezember in der Cité de la Culture stattfinden sollte. Ticketinhaber können ab dem 1. Dezember eine Rückerstattung beantragen.

Die französische Sängerin sollte mit dem tunesischen Symphonieorchester im Opernsaal der Kulturstadt Chedli-Klibi auftreten. Das Operntheater kündigte die Absage am Freitag, den 27. November an, ohne irgendwelche Gründe anzugeben oder einen neuen Termin vorzuschlagen.

Aufrufe zum Boykott gingen der Entscheidung voraus

Pro-palästinensische Aktivisten forderten den Boykott des Konzerts, indem sie an die Erklärung des Sängers im Januar 2019 erinnerten. Als Kandidatin für die französische Auswahl für Eurovision verteidigte sie den Wettbewerb in Israel trotz Boykottaufrufen. Schließlich hat sie Frankreich in Tel Aviv nicht vertreten. Die Opéra gab nicht an, ob diese Kontroverse ihre Entscheidung motivierte.

Schritte ab Dienstag 1 Dezember

Die Einrichtung lädt Zuschauer, die bereits einen Sitzplatz gekauft haben, ab Dienstag, dem 1. Dezember, zu ihrer Verwaltung ein. Sie sieht auch einen Antrag auf Erstattung durch Übertragung vor. Ticketinhaber können die Details bei der Opéra überprüfen, bevor sie die gewünschten Nachweise vorlegen. Die Freigabe sieht keine Frist für die Zahlung vor.

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