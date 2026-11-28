In Baabda forderte Joseph Aoun den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon. Sein Gefolge sagt Washington empfänglicher für diese Priorität, ohne amerikanisches öffentliches Engagement.

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In Baabda forderte Joseph Aoun den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon. Sein Gefolge sagt Washington empfänglicher für diese Priorität, ohne amerikanisches öffentliches Engagement.

Präsident Joseph Aoun sagte am Freitag, den 27. November, dass der Libanon dem Rahmenabkommen, das mit Israel unter amerikanischer Vermittlung ausgehandelt wurde, weiterhin verpflichtet sei, aber dass Israel es bisher nicht umgesetzt habe. Er sprach in Baabda vor einer Delegation der Region Île-de-France unter der Leitung von Valérie Pécresse. Der libanesische Präsident sagte, er warte auf die Bildung der nächsten israelischen Regierung, um seine Position zu kennen.

Der Rückzug und die Rückkehr der Bewohner in das Herz der libanesischen Forderungen

Joseph Aoun nannte sechs Ziele: den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Süden, den Einsatz der libanesischen Armee, die Rückkehr der Vertriebenen, die Freilassung der libanesischen Gefangenen, das staatliche Waffenmonopol und das Ende des Staates der Feindseligkeit mit Israel. Seiner Ansicht nach würde die Beendigung dieses Zustands der Feindseligkeit den Durchgang von Waffen unter staatlicher Autorität beschleunigen. In seiner Erklärung wird ein Verhandlungsziel festgelegt, ohne ein Friedensabkommen oder einen Zeitplan für den Austritt zu verkünden.

In Washington, eine berichtete Eröffnung, keine Verpflichtung

Unbenannte Quellen im Baabda-Palast behaupten, dass die amerikanische Regierung mehr auf Joseph Aouns Argument über die Reihenfolge der Bühnen hört. Diesen Gesprächspartnern zufolge sollten der israelische Rückzug, die Unterstützung der libanesischen Armee und der Beginn des Wiederaufbaus den Diskussionen über die Entwaffnung der Hisbollah vorausgehen. Sie glauben, dass Washington das Risiko versteht, dass Abrüstung mit Gewalt zur inneren Stabilität des Libanon führen würde. Diese Einschätzung stammt aus dem Umfeld des Präsidenten. Keine US-Pressemitteilung wurde konsultiert, um Washingtons Akzeptanz dieser Verbindung zu bestätigen.

Der Streit bezieht sich insbesondere darauf, wann jede Partei handeln muss. Israel verbindet seinen Rückzug mit der Entwaffnung der Hisbollah. Nawaf Salam sagte am Freitag, dass die formellen Verhandlungen wegen der israelischen Wahlen und der Unsicherheit über die Zusammensetzung der nächsten Regierung auf Eis gelegt wurden. Der Premierminister schloss auch eine Konfrontation mit der Hisbollah aus und erklärte, dass seine Regierung nicht dem nachgeben würde, was er als Einschüchterung der Bewegung bezeichnete.

Nach FINUL bleibt eine separate Datei

Joseph Aoun lobte die französischen Ansätze für die Zeit nach dem Ende. Die vorübergehende Beibehaltung bestimmter Aufgaben von Friedenstruppen während ihres Rückzugs, auf die Nawaf Salam hingewiesen hat, ist Sache des Sicherheitsrates. Es wird nicht das Datum angegeben, an dem die israelischen Streitkräfte die Positionen, die sie im Libanon einnehmen, verlassen würden. Zu diesem Zeitpunkt wurde kein neuer Verhandlungstermin oder Rückzugsplan veröffentlicht, der von den Parteien akzeptiert wurde.

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