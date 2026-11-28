Am Sonntag, den 29. November startet Don Antoine Drouineau die 42.195 km in Beirut. Die Sammlung, die er mit Pax Orienti trägt, muss Camps und Aktivitäten für die Jugendlichen der Mar Domit Maronitengemeinde in Bourj Hammoud finanzieren.

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Am Sonntag, den 29. November startet Don Antoine Drouineau die 42.195 km in Beirut. Die Sammlung, die er mit Pax Orienti trägt, muss Camps und Aktivitäten für die Jugendlichen der Mar Domit Maronitengemeinde in Bourj Hammoud finanzieren.

Am Sonntag um 6:30 Uhr, als die Marathonläufer vom Märtyrerplatz kamen, lief Don Antoine Drouineau für eine Pfarrei in den östlichen Vororten von Beirut. Der französische Priester, ein Mitglied der Gemeinschaft St. Martin, nimmt am Marathon der libanesischen Hauptstadt teil, mit dem Ziel, Geld für die Aktivitäten der jungen Menschen von Mar Doumit im Bezirk Nabaa in Bourj Hammoud zu sammeln.

Camps zur Finanzierung in Bourj Hammoud

Die Sammlung wird von Pax Orienti, einem französischen Verein unter dem Vorsitz des Priesters, getragen. Sie wird Spenden an die Gemeinde geben, die Aufenthalte bei ihren Führern, Pfadfinderführern und der Glaubens- und Lichtgemeinschaft organisiert. Die Kampagne kündigt 210 Kinder, Jugendliche und Jugendliche an, die von den Lagern betroffen sind. Es unterstützt auch sieben Pfadfindereinheiten und eine 45-köpfige Glaubens- und Lichtgemeinschaft, die Menschen mit Behinderungen, ihre Lieben und Jugendliche zusammenbringt.

Die Kampagne gibt Beispiele für Ausgaben: 65 Euro für einen viertägigen Aufenthalt für einen jungen Menschen und 220 Euro für Strom, der von Generatoren in drei Lagern erzeugt wird. Spenden sind getrennt von Marathon-Anmeldegebühren und können ohne Teilnahme am Rennen bezahlt werden.

Eine zweijährige Mission in der Diözese Antelias

Im September angekommen, wurde Antoine Drouineau für zwei Jahre in der maronitischen Diözese Antelias stationiert. In Mar Doumit half er dem Priester und lernte den maronitischen Ritus. Die Sammlung bezieht sich auf Aktivitäten, die bereits von der Gemeinde organisiert wurden: In Nabaa umfasst die Begleitung von Kindern Pfadfinder- und Gruppenaktivitäten.

Sonntag, 29. November, der Marathon und der Halbmarathon sollen um 6.30 Uhr Beiruter Zeit starten. Das Rennprogramm und die Sammlung von Pax Orienti sind separat zugänglich.

Praktische Informationen

Foto:ShahenWasHere / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0(vergrößert, ohne zuschnitt).

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